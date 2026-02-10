Ni Japón ni Kioto: el pueblo de Catalunya dónde ver el espectáculo de los almendros en flor cada febrero

La flor de sakura es el cerezo en flor de Japón, símbolo de la primavera, del tiempo de renovación y de la naturaleza pasajera de la existencia. Para los japoneses, su breve floración recuerda que todo es cambio y que la vida pasa muy rápido, por lo que hay que disfrutar de cada instante.

De hecho, la cantante Rosalía rinde homenaje a estas flores en ‘Sakura’, la última canción de 'Motomami'. En esta balada, la artista reflexiona sobre la fama y su inevitable fugacidad, trazando un paralelismo con la corta vida del cerezo.

Almendros en flor en Catalunya

Además, cuando los árboles se cubren de estas flores rosadas o blancas, el paisaje se transforma por completo, creando una atmósfera delicada que invita a la contemplación y a la calma.

A este acto de admirar la flor de sakura se le llama ‘hanami’, una actividad popular japonesa que consiste en visitar lugares famosos, como parques o bosques, para dar un paseo, comer o beber bajo los árboles.

Sin embargo, no hace falta viajar tan lejos para disfrutar de este increíble paraje natural: en Catalunya es posible encontrar rincones donde los almendros en flor ofrecen un espectáculo cautivador.

Efecto visual mágico

En Arbeca, en pleno corazón de Les Garrigues (Lleida), sus campos se transforman cada mes de febrero para ofrecer uno de los paisajes más bonitos e hipnóticos de toda la naturaleza.

Con sus grandes extensiones de almendros centenarios, esta zona es uno de los mejores sitios de la comunidad autónoma para disfrutar de este fenómeno natural.

Además, con la llegada del atardecer, el sol crea un efecto visual mágico cuando se cuela por las raíces de los árboles.

La mejor ruta

La llamada Ruta de los almendros en flor de Arbeca es una de las mejores formas de disfrutar de este espectáculo, ya que es un itinerario fácil y accesible para todos los públicos.

La caminata transcurre por los caminos del Pla de la Floresta, Pla de les Encinas, Pla de Castellots y Pla de les Borges, con un suelo pavimentado que facilita el acceso.

El trecho entre Arbeca y la localidad de La Floresta es el punto álgido de la ruta: es donde se encuentran las grandes extensiones de almendros en flor que crean una explosión de colores rosados y blancos, justo al comenzar el trayecto.

Almendros en flor en Arbeca. / RAMON GABRIEL

Acceso libre y gratuito

Para los que prefieran una experiencia más íntima, es recomendable visitar los campos de almendros situados en la carretera que conduce hacia el municipio leridano de Els Omellons. El espacio es más pequeño, pero las vistas son espectaculares.

El acceso a estos campos es libre y gratuito, pero solo se puede pasear por los terrenos autorizados, que se encuentran debidamente señalizados.

Puntos de interés

Además, Arbeca cuenta con varios puntos de interés que se pueden visitar en un fin de semana: el pueblo se asienta a los pies de un monte, donde se ubican los restos del castillo de los Duques de Cardona, que tiene el origen en una fortaleza árabe conquistada hacia la mitad del siglo XII d.C.

En la zona también hay un mirador desde donde se puede visualizar la Plana de Urgell, las montañas del Montsec y los Pirineos.

Fortaleza íbera

Al nordeste del término está el poblado ibérico de Els Vilars, una antigua fortaleza del siglo VIII a.C formada por doce torres.

Noticias relacionadas

El fuerte tenía un foso que lo rodeaba y protegía y una barrera de piedras clavadas que imposibilitaba el acceso a los forasteros. La fortaleza fue descubierta en 1974 y en 1998 fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional.