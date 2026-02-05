El pueblo de Barcelona con tan solo 200 habitantes donde se esconden auténticos tesoros culinarios

Escapada exprés
Más allá de la gran ciudad de Barcelona, la provincia esconde miles de rincones que sorprenden por su autenticidad y su ritmo pausado.
Lejos del bullicio urbano, pequeños pueblos y paisajes rurales conservan una esencia propia que invita a descubrirlos sin prisas. Son lugares donde el tiempo parece transcurrir de otra manera y donde cada calle, plaza o edificio guarda una historia por contar.
La diversidad del territorio barcelonés va mucho más allá de la costa y las zonas metropolitanas. Comarcas de interior, campos abiertos y núcleos poco poblados dibujan un mapa lleno de contrastes, en el que conviven tradición y naturaleza.
Kilómetro cero
En estos pueblos pequeños, la identidad local se mantiene viva a través de costumbres, fiestas y oficios que han pasado de generación en generación.
Y es precisamente en este contexto donde la gastronomía adquiere un papel protagonista: muchos de estos municipios, pese a su reducido tamaño, cuentan con propuestas culinarias de gran calidad, basadas en el producto de proximidad y la cocina de siempre.
Es el caso de Pujalt (Anoia, Barcelona), un pequeño pueblo de tan solo 205 habitantes que alberga dos restaurantes para aquellos que buscan alimentos de kilómetro cero, en un entorno tranquilo y auténtico.
Especialidades culinarias
El primero, ubicado en el número tres de la Carretera de Cervera es el Restaurant La Pedra. Destaca por ofrecer una gran variedad de la mejor cocina catalana, entre la que resaltan platos como la clásica escalivada hasta la deliciosa fideuá.
El restaurante propone un menú a 30 euros por comensal donde degustar un entrante de la casa, un segundo plato a elegir entre diferentes carnes y pescados, y postres de lo más dulces y exquisitos.
Una de las especialidades culinarias de La Pedra es su osobuco de ternera con patata caramelizada, una explosión de sabor que no dejará a nadie indiferente.
Escapada de fin de semana
También destaca el lomo de ciervo con salsa 'demi glacé' de coñac, aunque por estos dos platos cobran un suplemento de ocho euros cada uno si decides incluirlos en el menú.
Uno de los postres más dulces de la carta son los chuchos de crema, una propuesta catalana que sorprenderá a los más golosos.
El establecimiento solo abre sábados y domingos de 9.00h a 15.30h, por lo que es un local ideal para disfrutar durante una escapada de fin de semana por las montañas de l’Anoia.
Ubicación excepcional
El segundo restaurante, ubicado en la Plaça Àlex Botines, en la localidad de l’Astor (Pujalt), es el Restaurant Masia La Figuera. Su emplazamiento es excepcional: está situado en una casa solariega del siglo XVII, rodeada de prados y arboledas verdes en el epicentro de un pueblo de estilo medieval.
Su oferta culinaria se basa en la cocina de payés y utiliza productos extraídos directamente de la tierra.
El plato más destacado son las albóndigas de ternera y cerdo acompañadas de llanegas confitadas. Sus postres estrella son totalmente caseros: la crema catalana y el mató de monja convierten el restaurante en una auténtica experiencia culinaria.
Rutas y paseos a caballo
El restaurante ofrece un menú por 28 euros con un entrante, segundo plato y postre a elegir.
El horario de apertura es de viernes a domingo a las 9.30 y ofrecen servicio ininterrumpido de desayuno, almuerzo y cena. El cierre se realiza a las 23:30h (viernes y sábados) y a las 17:00h (domingos).
Para bajar la comilona, los alrededores de Pujalt son perfectos para la práctica de varias actividades entre las que destacan las rutas señalizadas a pie y bicicleta o los paseos a caballo o quad.
