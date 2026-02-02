El bosque de Catalunya que fascinó a Joan Maragall y sigue hipnotizando a quien lo visita

Catalunya es un territorio de una riqueza paisajística extraordinaria, donde la naturaleza se expresa en formas muy diversas. Desde valles verdes hasta montañas escarpadas, el paisaje cambia a pocos kilómetros de distancia y ofrece rincones que invitan a perderse y a desconectar del ritmo acelerado del día a día.

En estos espacios, el silencio y el entorno se convierten en los protagonistas: los bosques frondosos, caminos rurales y parques naturales conforman una red verde que refleja el valor paisajístico de la comunidad autónoma.

Una vibra mágica

Estos rincones naturales no solo destacan por su belleza, sino también por la sensación de calma que transmiten. Lejos de las grandes aglomeraciones, ofrecen refugios perfectos para quienes buscan aire puro, contacto con el entorno y una experiencia más íntima con el paisaje.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es la Fageda d’en Jordà, un bosque situado en la comarca de la Garrotxa (Girona) que sorprende por su frondosidad y su vibra mágica.

Cautivó a Joan Maragall

Este hayedo, poco habitual en zonas de baja altitud, se ha convertido en uno de los parajes más visitados y admirados de Catalunya. Además, también cautivó al poeta modernista Joan Maragall, quien le dedicó un poema.

“Saps on és la Fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profond com mai cap més n'hagis trobat al món”, componía Maragall en su poesía.

Y estas palabras no son para menos: la Fageda d'en Jordà es una de las 28 reservas naturales del Parque natural de la zona volcánica de la Garrotxa y se extiende por los municipios de Santa Pau, Olot y les Preses.

Un lugar único

Además, es uno de los parajes más importantes del parque, ya que ha crecido sobre un terreno llano a 550 metros de altitud, más concretamente en la antigua colada enfriada de lava del volcán del Croscat.

De hecho, todos los árboles han crecido sobre la lava fría que expulsó el volcán hace siglos, algo que lo convierte en un lugar único en toda la Península, y se encuentra a 1 hora y media de Barcelona.

La entrada a la Fageda d’en Jordà es gratuita, y se puede visitar libremente. Asimismo, existen dos rutas que parten desde el centro de información de Can Serra y cuentan con senderos marcados y diferentes kilómetros de distancia.

Excursión escolar a la Fageda d'en Jordà. / Archivo

Los itinerarios

El primer itinerario se recorre en 3 horas y media y es una ruta circular de unos 10 kilómetros que se adentra por el interior la Fageda, para conocer el volcán del Croscat y el de Santa Margarida.

Itinerario 1 de la Fageda d'en Jordà. / Generalitat de Catalunya

El itinerario 2 es mucho más corto y sencillo, y está pensado para aquellos que quieran dar un paseo por el corazón de la Fageda d'en Jordà, admirar su encanto y sumergirse de lleno en su peculiar atmósfera.

Itinerario 2 de la Fageda d'en Jordà. / Generalitat de Catalunya

La granja de la Fageda

Más adelante se encuentra la granja de la Fundación La Fageda, famosa por sus productos lácteos como mermeladas o yogures.

La entidad se fundó en 1988, de la mano del psicólogo aragonés Cristóbal Colón para dar trabajo a una quincena de personas con discapacidad intelectual.

Actualmente, la Fundación cuenta con una plantilla contratada de 350 personas, y la mayoría pertenecen a colectivos vulnerables con certificación de discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.

Existen diferentes tipos de visitas para visitar la fábrica de yogures de la Fageda. Toda la información sobre estas actividades se puede consultar en su página web oficial.