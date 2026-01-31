El pueblo más antiguo de Catalunya que aún está habitado y conserva una ciudad íbera única

Catalunya es un territorio con una historia profundamente rica y diversa, forjada a lo largo de siglos por el paso de distintas civilizaciones y culturas.

Desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta la consolidación de núcleos urbanos en la Edad Media, su evolución histórica ha dejado una huella visible en el paisaje, la arquitectura y las tradiciones que aún hoy perviven.

A lo largo del tiempo, íberos, romanos, visigodos y árabes han contribuido a construir una identidad compleja y plural: caminos antiguos, murallas, iglesias románicas y cascos históricos bien conservados son testimonio de una biografía excepcional.

El pueblo más antiguo de Catalunya

Cada comarca guarda episodios clave que ayudan a entender no solo la historia catalana, sino también la evolución política, social y cultural de la península ibérica.

Este legado se refleja especialmente en la gran cantidad de pueblos con siglos de antigüedad, muchos de ellos habitados de forma ininterrumpida desde tiempos remotos.

En este contexto, se encuentra Ullastret, el pueblo considerado como el más antiguo de Catalunya. Ubicado a menos de dos horas de Barcelona, en la comarca gerundense del Baix Empordà, Ullastret es una ciudad con más de 2.500 años de historia y se corona como el asentamiento íbero más grande descubierto hasta ahora en Catalunya.

Una villa medieval

Actualmente, en la ciudad viven tan solo 252 personas y cuenta con decenas de rincones por explorar, donde el tiempo parece haberse detenido.

El núcleo urbano está asentado en el margen derecho del río Daró y es una bonita villa medieval que aún conserva sus edificios de piedra y calles estrechas, que se enfilan hasta la iglesia románica de Sant Pere, erigida en el siglo XI.

Situada fuera de las murallas se ubica el antiguo enclave mercantil del medievo, un edificio gótico de planta rectangular con imponentes arcos apuntados.

Iglesia Sant Pere d'Ullastret. / JOSEP MARIA BARTOMEU

Un papel fundamental

La población moderna de Ullastret se sitúa a unos dos kilómetros de la antigua Indika, el destacado asentamiento prerromano que fue capital de los indigetes, un pueblo íbero que habitaba la región norte oriental de Catalunya.

Esta ciudad íbera, emplazada estratégicamente en la cima del Puig de Sant Andreu, desempeñó un papel fundamental en la red comercial de la colonia griega de Empúries.

Su yacimiento arqueológico está flanqueado por imponentes murallas que aún se pueden visitar, y es una de las sedes principales del Museo de arqueología de Catalunya.

Yacimiento íbero de Ullastret. / MAC / DDG

Visitas y precios

Al recorrer el emplazamiento, el visitante podrá explorar desde viviendas sencillas hasta las residencias de la aristocracia íbera. Además, es posible transitar por las calles empedradas y descubrir el sistema avanzado de cisternas excavadas en roca para el almacenamiento de agua.

La entrada libre tiene un precio de siete euros, e incluye el recorrido por la ciudad ibérica y el museo monográfico con audioguía, además de la proyección de un audiovisual.

Noticias relacionadas

Los días 15 de febrero y 29 de marzo a las 12.00 horas realizarán una visita guiada, también por siete euros, para descubrir cómo vivían, se vestían, se alimentaban o en qué creían los íberos del territorio.