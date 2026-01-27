El viaje subterráneo más sorprendente de Catalunya: así es recorrer una mina de carbón en tren

Catalunya destaca por ofrecer una enorme variedad de espacios y opciones de ocio, pensadas para todo tipo de gustos y edades.

Desde grandes ciudades con una agenda cultural constante, hasta pueblos pequeños llenos de encanto, el territorio permite combinar planes urbanos con experiencias en plena naturaleza.

Esta diversidad consigue que siempre haya algo nuevo por descubrir, tanto para quienes viven en Catalunya como para quienes la visitan.

Un plan original

Muchas de las propuestas de ocio en la comunidad autónoma se caracterizan por su originalidad: no se trata solo de actividades convencionales, sino de experiencias singulares que conectan historia y paisaje, o iniciativas culturales en entornos poco habituales.

En ese sentido, el municipio barcelonés de Cercs, en la comarca del Berguedà (Barcelona) ofrece un plan de lo más original, y es apto para toda la familia.

Experiencia sensorial

Y es que la localidad esconde la pequeña colonia minera de Sant Corneli, construida entre 1895 y 1911, que acogía a los trabajadores de la explotación minera de la Conca de Fígols.

Estas minas se convirtieron durante más de un siglo en uno de los principales productores de carbón de Catalunya para poder alimentar las fábricas textiles y ferrocarriles.

Ahora, la colonia alberga el Museo de las minas de Cercs, una experiencia sensorial que envuelve toda la colonia y sumerge al visitante en un viaje inmersivo que permite entender cómo se trabajaba en el sector minero.

Una familia en las Mines de Cercs / OSCAR BAYONA

El viaje en tren

La visita comienza en un tren minero que recorre los primeros 450 metros de la galería de Sant Romá, reproduciendo así el trayecto que hacían cada día los trabajadores del carbón.

A medida que el tren avanza, se sumerge en la oscuridad y humedad de la mina, por lo que el olfato y la vista perciben estímulos a los que no estamos acostumbrados.

La segunda fase del itinerario es una visita guiada a pie por el interior de la montaña hacia el exterior, mientras el guía explica los procesos de extracción del carbón.

Niños en el tren de las Mines de Cercs. / Archivo

Exposición y documentales

El paseo permite descubrir la evolución de la tecnología minera, desde los métodos más rudimentarios y peligrosos del siglo XIX, donde la fuerza bruta era la principal herramienta, hasta la posterior mecanización.

La experiencia continúa en la exposición ‘Llums de mina’, una ruta por la historia de la minería a través de una colección de 51 lámparas que se usaban para iluminar las cuevas. Tras esto, se proyecta un audiovisual sobre los 150 años de explotación de la Conca minera del Berguedà.

Además, se han incorporado dos documentales sobre las reivindicaciones más emblemáticas de los mineros: ‘Els fets de Fígols de 1932’ y ‘La Tancada de 1977’.

Precios y entradas

La parte más emotiva de la visita es el acceso a la casa del minero, un piso de la colonia restaurado con la misma apariencia de los años 40 del siglo pasado.

Explorar las estrechas habitaciones, la cocina y los cuartos comunes permite comprender de cerca cómo era la vida cotidiana de las familias, revelando cómo era el día a día fuera de los yacimientos.

Las entradas al museo se deben comprar en la taquilla de la recepción. El pase general tiene un precio de 11 euros y una duración de 1 hora y 30. Para jóvenes de 13 a 18, jubilados y grupos a partir de 30 personas, el coste será de 8,80 euros. Finalmente, la entrada para niños de 5 a 12 años será de 4 euros.

Horarios

El horario cambia según la época del año:

De enero a julio

Laborables : de 10h a 14h.

: de 10h a 14h. Fin de semana y festivos: de 10h a 15h

Semana Santa

Jueves : de 10h a 14h.

: de 10h a 14h. Viernes, sábado y domingo : de 10h a 15h.

: de 10h a 15h. Lunes de pascua: de 10 a 15h y de 16h a 19h.

Del 1 al 17 de agosto

Laborables : de 10h a 14h y de 16h a 19h.

: de 10h a 14h y de 16h a 19h. Fin de semana y festivos: de 10h a 15h y de 16h a 19h.

Del 18 al 31 de agosto

Laborables : de 10h a 14h y de 16h a 19h.

: de 10h a 14h y de 16h a 19h. Fin de semana y festivos: de 10h a 15h.

Del 1 de septiembre al 21 de diciembre

Laborables : de 10h a 14h.

: de 10h a 14h. Fin de semana y festivos: de 10h a 15h.

Todos los lunes permanecerá cerrado excepto festivos. Del 22 de diciembre al 7 de enero, el 23 de abril y el jueves de Corpus Christi cierran por descanso personal.