La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca

Catalunya es una comunidad de paisajes y contrastes: desde los imponentes acantilados de la Costa Brava, hasta los valles pirenaicos más remotos, la región esconde miles de rincones dignos de visitar.

Y es que, cada pueblo catalán posee peculiaridades que lo hacen único, incluso en términos de extensión y densidad territorial. Un buen ejemplo es Tremp (Pallars Jussà, Lleida) que, con más de 300 km2, es el municipio más extenso de Catalunya. En el extremo opuesto se encuentra Puigdàlber (Alt Penedès, Barcelona) que, con apenas 0,64 km2, ostenta el título de municipio más pequeño.

El término municipal

Más allá de su tamaño, muchos pueblos destacan por singularidades históricas, geográficas o culturales que los convierten en lugares especiales.

Además, existen municipios cuya singularidad va aún más lejos, ya que su término municipal se extiende por más de una provincia. Es el caso de la localidad de Bellvei, situada en la comarca tarraconense del Baix Penedès. Esta cuenta con una calle que divide dos provincias, dos municipios y dos comarcas con solo cambiar de acera.

Barcelona y Tarragona

Como su nombre indica, el Carrer de les Dues Províncies separa dos de las provincias de Catalunya: Tarragona y Barcelona. A un lado de la calle, viven los vecinos de Bellvei y, al otro, los habitantes de Castellet i la Gornal, localidad perteneciente a la comarca del Alt Penedès y, por lo tanto, a Barcelona.

De hecho, estos vecinos conviven a diario, pero sus normas se rigen por diferentes ayuntamientos e instituciones, por lo que sus trámites burocráticos también dependen de entidades distintas.

Una plaza en Bellvei. / Xavi Moliner

Las restricciones durante la pandemia

Mientras los de Bellvei forman parte del sistema educativo y sanitario de Tarragona, los de Castellet i la Gornal se rigen por la provincia de Barcelona, pese a vivir a uno o dos balcones de diferencia.

Por ende, vivir a un lado u otro de la calle puede suponer diferencias en servicios públicos; como la escolarización, la gestión administrativa o la atención sanitaria. Esta separació se hizo más notable durante la pandemia del covid: las restricciones de movilidad impidieron a estos ciudadanos cruzar la calle, por lo que no podían acceder a ciertos comercios o servicios básicos.

Situación “absurda”

Es más, durante las limitaciones de movilidad más estrictas, tampoco podían visitar a los familiares que se encontraban en el municipio de enfrente.

Durante esta época, el por entonces alcalde de Bellvei, Gerard Colet, definió la situación como “absurda” y apostó por "el sentido común" para cumplir el decreto del desconfinamiento.

Una vivienda en dos provincias

Para colmo, una vivienda habitada de Bellvei está también partida entre las dos provincias: "desde tiempos de Alfonso XIII, que dijo que lo arreglaría y así sigue", comentaba Colet.

Sin embargo, la convivencia de ambos municipios es ejemplar: como contaba en aquel entonces el ahora regidor, a la parte barcelonesa la conocen como 'Les casetes' (las casitas) y "nunca ha comportado ningún problema, tenemos en cuenta a esos vecinos para todo", aseguraba el exalcalde.