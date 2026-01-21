La zona de Catalunya donde pasa el invierno Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'

El programa ‘La ruleta de la suerte’, emitido por primera vez en Antena 3 en 1990, se ha consolidado como uno de los formatos más emblemáticos de la televisión española.

Durante más de tres décadas, ha acompañado a varias generaciones de espectadores, convirtiéndose en una presencia cotidiana en muchos hogares.

Sentarse frente al televisor para seguir el panel, las pruebas y las sintonías del concurso ha sido, y sigue siendo, una rutina compartida tanto por los más pequeños de la casa como por adultos y personas mayores.

Un apasionado del deporte

Además, en 2006 el modelo y actor Jorge Fernández se incorporó a la plantilla para presentar el formato. Ahora, dos décadas después de su debut, 'La ruleta de la suerte' sigue en emisión manteniendo muy buenos datos de audiencia, algo inesperado tras tantos años en pantalla.

Aparte de presentador, Fernández es un apasionado del deporte. De hecho, es licenciado en Educación Física por la Universidad del País Vasco y jugó años al baloncesto, antes de retirarse por una grave lesión en la rodilla.

Actualmente, y como se puede observar en sus redes sociales, sigue haciendo mucha actividad física, centrada sobre todo en el ciclismo y el esquí.

Sus inviernos en Catalunya

De hecho, Fernández pasa gran parte de los inviernos en Catalunya, concretamente en la Vall d’Aran, donde se encuentra la estación de esquí de Baqueira Beret.

Además, en su cuenta de Instagram comparte instantáneas mostrando su día a día en la comarca, siempre junto a su perra Mika, una pastora australiana.

Y es que la Vall d’Aran no deja indiferente a nadie: sus paisajes de las profundidades del Pirineo muestran la belleza oculta de las montañas catalanas.

Con personalidad propia

Se trata de un enclave con una gran personalidad, puesto que posee su propia lengua, instituciones y una geografía que lo diferencia de todo su entorno.

Su idioma es el aranés, una variante del occitano que se enseña en todos los colegios. Es lengua cooficial en toda Catalunya y es la lengua materna de más de un 30% de los lugareños, por encima del catalán.

La comarca está formada por 33 pueblos que parecen sacados de un cuento de hadas: su arquitectura de piedra para protegerse del frío y la nieve y sus tejados de pizarra negra decoran las calles de cada una de las localidades.

La belleza de la capital

La capital es Vielha, donde se mezcla la vida moderna con el casco antiguo. De hecho, sus calles y edificios nuevos forman un núcleo comercial con tiendas, sobre todo especializadas en deportes de aventura, alta montaña y nieve y en productos artesanos de la Vall d’Aran.

Además, tres de sus localidades -Garòs, Bagergue y Arties- están dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España gracias a su encanto, calles empedradas y vegetación, que los convierten en un lugar único de calma y desconexión.

La estación de esquí

En la Vall d’Aran también se encuentra la estación de Baqueira Beret, donde Jorge Fernández disfruta deslizándose por sus pistas.

Desde hace más de 60 años, Baqueira Beret ofrece sus servicios a los miles de visitantes que se acercan cada invierno a sus pistas, algo que la ha consolidado como una de las estaciones de esquí más famosas de Europa.