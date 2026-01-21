Visita indispensable
La zona de Catalunya donde pasa el invierno Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
Sus paisajes muestran la belleza oculta de las montañas catalanas
Estos son dos de los mejores pueblos del norte de Catalunya: están en el listado oficial de los más bonitos de España
La mejor estación de Catalunya para esquiar bajo las estrellas se encuentra en Girona: una experiencia inolvidable para este invierno
El programa ‘La ruleta de la suerte’, emitido por primera vez en Antena 3 en 1990, se ha consolidado como uno de los formatos más emblemáticos de la televisión española.
Durante más de tres décadas, ha acompañado a varias generaciones de espectadores, convirtiéndose en una presencia cotidiana en muchos hogares.
Sentarse frente al televisor para seguir el panel, las pruebas y las sintonías del concurso ha sido, y sigue siendo, una rutina compartida tanto por los más pequeños de la casa como por adultos y personas mayores.
Un apasionado del deporte
Además, en 2006 el modelo y actor Jorge Fernández se incorporó a la plantilla para presentar el formato. Ahora, dos décadas después de su debut, 'La ruleta de la suerte' sigue en emisión manteniendo muy buenos datos de audiencia, algo inesperado tras tantos años en pantalla.
Aparte de presentador, Fernández es un apasionado del deporte. De hecho, es licenciado en Educación Física por la Universidad del País Vasco y jugó años al baloncesto, antes de retirarse por una grave lesión en la rodilla.
Actualmente, y como se puede observar en sus redes sociales, sigue haciendo mucha actividad física, centrada sobre todo en el ciclismo y el esquí.
Sus inviernos en Catalunya
De hecho, Fernández pasa gran parte de los inviernos en Catalunya, concretamente en la Vall d’Aran, donde se encuentra la estación de esquí de Baqueira Beret.
Además, en su cuenta de Instagram comparte instantáneas mostrando su día a día en la comarca, siempre junto a su perra Mika, una pastora australiana.
Y es que la Vall d’Aran no deja indiferente a nadie: sus paisajes de las profundidades del Pirineo muestran la belleza oculta de las montañas catalanas.
Con personalidad propia
Se trata de un enclave con una gran personalidad, puesto que posee su propia lengua, instituciones y una geografía que lo diferencia de todo su entorno.
Su idioma es el aranés, una variante del occitano que se enseña en todos los colegios. Es lengua cooficial en toda Catalunya y es la lengua materna de más de un 30% de los lugareños, por encima del catalán.
La comarca está formada por 33 pueblos que parecen sacados de un cuento de hadas: su arquitectura de piedra para protegerse del frío y la nieve y sus tejados de pizarra negra decoran las calles de cada una de las localidades.
La belleza de la capital
La capital es Vielha, donde se mezcla la vida moderna con el casco antiguo. De hecho, sus calles y edificios nuevos forman un núcleo comercial con tiendas, sobre todo especializadas en deportes de aventura, alta montaña y nieve y en productos artesanos de la Vall d’Aran.
Además, tres de sus localidades -Garòs, Bagergue y Arties- están dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España gracias a su encanto, calles empedradas y vegetación, que los convierten en un lugar único de calma y desconexión.
La estación de esquí
En la Vall d’Aran también se encuentra la estación de Baqueira Beret, donde Jorge Fernández disfruta deslizándose por sus pistas.
Desde hace más de 60 años, Baqueira Beret ofrece sus servicios a los miles de visitantes que se acercan cada invierno a sus pistas, algo que la ha consolidado como una de las estaciones de esquí más famosas de Europa.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?