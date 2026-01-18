Costa
El espectacular pueblo costero a 20 minutos de Mataró: pequeñas casas blancas y aguas cristalinas
Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor'
Mataró reivindica su plato estrella: sepia con guisantes y patatas
Neus Castellet
Begur, Calella, Sitges, Cadaqués o Tossa de Mar son algunos de los pueblos costeros más populares de Catalunya. Durante la temporada de verano, la población catalana acude en masa para disfrutar de estas pequeñas poblaciones. Sin embargo, hay otros municipios del litoral, menos conocidos, y que merece la pena visitarlos.
Las calles estrechas y las fachadas modernistas del casco antiguo y el entorno pesquero convierten a Sant Pol de Mar en una de las localidades con más atractivos del Maresme, y puede accederse fácilmente desde Mataró, ya que apenas supone 20 minutos en tren o en coche.
Uno de los lugares más caracterísiticos de Sant Pol de Mar es Can Planiol, una casa modernista que data del año 1910 y que destaca por los elementos tan característicos de su fachada, con mosaicos de colores azul, blanco y granate, que combinan a la perfección con este pueblo costero.
La ermita de Sant Pau y el Museo de Pintura son otros de los atractivos culturales de este municipio. Para aquellos quienes quieran conocer la historia, también ofrecen el tour 'El Sant Pol de los Pescadores' para conocer los inicios de este pueblo de pequeñas casas blancas y aguas cristalinas. Los más aventureros podrán optar por las rutas de turismo y ciclismo, además de hinchables, parasailing, motos acuáticas, surf, paddle surf, esquí acuático y vela para los amantes del mar.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
- Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
- Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
- Facua advierte a los clientes de Endesa: los ciberdelincuentes podrían utilizar sus datos para realizar fraudes o estafas
- Jorge Morales, ingeniero, desmonta el mito de apagar la calefacción aunque salgas poco: 'Está demostrado, esto es física
- La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno