El espectacular pueblo costero a 20 minutos de Mataró: pequeñas casas blancas y aguas cristalinas

Begur, Calella, Sitges, Cadaqués o Tossa de Mar son algunos de los pueblos costeros más populares de Catalunya. Durante la temporada de verano, la población catalana acude en masa para disfrutar de estas pequeñas poblaciones. Sin embargo, hay otros municipios del litoral, menos conocidos, y que merece la pena visitarlos.

Las calles estrechas y las fachadas modernistas del casco antiguo y el entorno pesquero convierten a Sant Pol de Mar en una de las localidades con más atractivos del Maresme, y puede accederse fácilmente desde Mataró, ya que apenas supone 20 minutos en tren o en coche.

Uno de los lugares más caracterísiticos de Sant Pol de Mar es Can Planiol, una casa modernista que data del año 1910 y que destaca por los elementos tan característicos de su fachada, con mosaicos de colores azul, blanco y granate, que combinan a la perfección con este pueblo costero.

La ermita de Sant Pau y el Museo de Pintura son otros de los atractivos culturales de este municipio. Para aquellos quienes quieran conocer la historia, también ofrecen el tour 'El Sant Pol de los Pescadores' para conocer los inicios de este pueblo de pequeñas casas blancas y aguas cristalinas. Los más aventureros podrán optar por las rutas de turismo y ciclismo, además de hinchables, parasailing, motos acuáticas, surf, paddle surf, esquí acuático y vela para los amantes del mar.