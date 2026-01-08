Esta es una de las mejores pastelerías de Manresa, según Google: "Una bendición"

Recomendaciones
Mariona Artigas
Manresa es una de las ciudades más importantes de la Catalunya central. Es la capital de la comarca del Bages y se sitúa cerca de donde confluyen los ríos Llobregat y Cardener. Con 80.000 habitantes aproximadamente, es conocida por su historia y sus impresionantes estructuras arquitectónicas, como la Basílica de la Seu de Manresa.
Aparte, Manresa también acoge una variada gastronomía, que ofrece a los turistas una experiencia completa.
Pasteles difíciles de olvidar
La ciudad no escasea de tiendas de repostería, pero hay una que destaca entre ellas. Frecuentada tanto por los habitantes del pueblo como por los turistas, la pastelería K.K.O. es una de las que tiene las mejores reseñas en Google, con 4,7 estrellas sobre 5 de valoración.
Toni Pladellorens abrió el local hace 16 años en un momento en que el sector estaba decayendo y se pensaba que no había futuro. El pastelero había estado ejerciendo en el restaurante Aligué de Manresa y decidió emprender y formar su negocio personal, hecho que le ha beneficiado.
La pastelería, situada en el Carrer Nou de Santa Clara, cerca del mirador de la Balconada -que se considera una parada obligatoria si estás de visita-, ofrece todo tipo de productos que van a generar una experiencia única al paladar, tal y como describe el cliente Jordi Martínez: "Si quieres que tu paladar tenga una experiencia increíble, no puedes dejar de probar sus pasteles y otros dulces.". Otros clientes también alaban los pasteles de K.K.O., como Jose, que asegura que son divinos: "Tienen una divinidad en las manos los trabajadores artesanos de este establecimiento. Todos los productos que tienen son una bendición!"
Aparte, el local ofrece productos sin lactosa y sin gluten a demanda, para aquellos que quieran disfrutar de la experiencia aun siendo intolerantes a estos.
