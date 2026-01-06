Está de moda: este nombre de origen hebreo es el favorito de muchos catalanes para llamar a sus hijas

En la década de los 50, los nombres más populares de recién nacidos en Catalunya eran Antonio, José o Jorge para niño

A ellas, en cambio, se les acostumbraba a poner nombres de vírgenes como inspiración, entre ellos Montserrat, Teresa o María, un nombre presente en los registros de cada década.

Sin embargo, y ya en el siglo XXI, han aparecido otros nombres que ganan terreno en Catalunya y se posicionan en el ranking de los más usados. Uno de ellos es el nombre de Vega, que se ha convertido en una de las elecciones más comunes para nombre de niña en los últimos años.

La estrella más luminosa

Etimológicamente, 'Vega' proviene de 'vaica', una palabra prerromana que significa llanura o terreno fértil. Y el diccionario de la RAE la define como un "terreno bajo, llano y fértil, regado generalmente por un río o un canal".

Pero Vega es también el nombre de la estrella más luminosa de la constelación de Lyra, situada a 25 años luz del Sistema Solar y una de las tres que forman el llamado triángulo de verano .

Además, se conoce como la estrella más importante del cielo después del sol , de modo que, al elegirlo para una hija, se asocia con la idea de una niña destinada a brillar con luz propia.

Origen hebreo

Pero hay otros nombres de niña que se cuelan silenciosamente en la lista de favoritos y que cada vez se oye más en parques, escuelas y salas de parto: se trata de un nombre breve, de raíz hebrea y con un significado ligado al amor que ha conquistado a centenares de familias.

Sin desbancar a Vega ni a los más clásicos, este nombre se ha hecho un hueco entre las primeras posiciones del ranking oficial de recién nacidas y refleja muy bien hacia dónde se mueven hoy las preferencias de los padres catalanes.

El nombre que escala en los rankings

Los datos provisionales del Idescat sobre nacimientos en 2024 confirman que Mia se ha consolidado como uno de los nombres femeninos más repetidos entre las niñas nacidas en Catalunya.

Con 320 bebés registradas con este nombre, se sitúa justo detrás de Sofía/Sofia, Júlia/Julia, Martina y Ona, formando parte del top 5 de nombres de niña más usados.

Este crecimiento no es casual: Mia encaja en la tendencia dominante de nombres cortos, sonoros y fáciles de pronunciar en varios idiomas, algo que muchas familias valoran en un contexto cada vez más globalizado.

Sin llegar a saturar como otros nombres hiperpopulares, su frecuencia demuestra que ha dejado de ser una rareza para convertirse en apuesta segura en las maternidades catalanas.

Origen hebreo y significado especial

Mia se considera, en gran parte de las fuentes de onomástica, una forma derivada de María, nombre que procede del hebreo Miriam y que también tiene vínculos con tradiciones egipcias antiguas.

Ese origen hebreo se asocia a significados como “amada de Dios”, “querida” o “la elegida”, lo que refuerza su carga simbólica para muchas familias que buscan un nombre con fondo espiritual sin renunciar a la modernidad.

A este trasfondo se suma su enorme versatilidad: Mia funciona igual de bien en catalán, castellano o inglés, y se reconoce con facilidad en numerosos países, lo que la convierte en una opción muy práctica para niñas que crecerán en entornos plurilingües.

Esa mezcla de tradición bíblica y proyección internacional explica buena parte del magnetismo que ha disparado su popularidad en Catalunya.

Menos nacimientos y boom de nombres cortos

El auge de Mia se produce, además, en un escenario de mínimos históricos en la natalidad: en 2024 nacieron 53.793 bebés en Catalunya, un 0,8% menos que en 2023, lo que marca un nuevo suelo en la serie estadística.

Es decir, nacen menos niños pero la competencia entre nombres es fuerte, y que Mia destaque con 320 registros es aún más significativo en este contexto.