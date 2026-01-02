El campamento de los Reyes Magos se instala en los Pirineos catalanes: talleres, bosques nevados y un paseo en trineo para toda la familia

Catalunya espera con ansias la llegada de los Reyes Magos: los pueblos adornados con sus mejores ornamentos, las luces en calles y plazas y los mercadillos se multiplican por la comunidad autónoma durante esta época llena de magia e ilusión.

A lo largo de la primera semana de enero, muchas localidades organizan actividades para disfrutar en familia y algunas de ellas son de lo más originales.

Una tarde llena de emoción

Como ya es bien sabido, Sus Majestades los Reyes Magos reparten regalos a los niños de todo el mundo a lo largo de la noche del 5 de enero pero, antes de ello, organizan su mítica cabalgata donde lanzan caramelos y pasean por las principales calles de las ciudades.

Además, los de Oriente llegan a los rincones más escondidos del planeta: de hecho, han decidido instalar su campamento en los Pirineos catalanes, concretamente en la estación de esquí de La Molina, en la Cerdanya (Girona).

Además, han organizado una serie de actividades donde los más pequeños podrán conocer su refugio y disfrutar de una tarde llena de emoción junto a los pajes reales y carboneros.

El recorrido oficial

La visita se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de enero.

La primera parada será para conocer al embajador, enviado directamente por sus majestades, los Reyes de Oriente. Con su ayuda, los más pequeños escribirán la carta y realizarán manualidades.

Después se inicia la subida al campamento, que se hará en cinta mecánica, atravesando el bosque nevado hasta llegar a su refugio secreto. Es más, si las condiciones climatológicas lo permiten, se podrá dar una vuelta en trineo motorizado.

La bajada de antorchas

Una vez allí, los visitantes se dirigirán a la biblioteca, donde estará esperando el pregonero de la Cabalgata que, con su magia, ayudará a acabar de confeccionar la carta de los Reyes.

La siguiente parada es en la cabaña del Carbonero, un lugar lleno de carbón donde los niños deberán preparar un hechizo para que Sus majestades puedan abrir todas las puertas de las casas del mundo.

Para finalizar, llegaremos al refugio donde estarán esperando los Reyes Magos, preparados para recibir a los chiquillos y recibir todas las cartas y deseos.

Además, el 5 de enero tendrá lugar la bajada de antorchas, donde Melchor, Gaspar y Baltasar descenderán por las montañas acompañados de una fila de antorchas que iluminarán las pistas de esquí.

Precio y vestimenta adecuada

La entrada al campamento tiene un precio de 36 euros por persona (más gastos de gestión) y se venderán a grupos de entre tres y diez personas. Los menores de dos años podrán entrar gratis, siempre y cuando vayan acompañados de niños más mayores.

Si todos los infantes del grupo tienen menos de dos años, se cobrará entrada normal.

Para acceder, es necesario llevar ropa de invierno y calzado adecuado, ya que la zona se encontrará cubierta de nieve.