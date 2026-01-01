El primer bebé nacido en Catalunya en 2026: Ander Muñoz Adan, de Sabadell

Catalunya ha dado la bienvenida al año 2026 con el nacimiento de Ander Muñoz Adan, el primer bebé del nuevo año en la comunidad. El alumbramiento se produjo a las 00:38 horas de la madrugada del 1 de enero en el Hospital Parc Taulí.

Los padres del recién nacido viven en el municipio de Sabadell, la misma localidad en la que se encuentra el centro hospitalario. El nacimiento marca el primer registro de 2026 en Catalunya y ha sido confirmado por el hospital. Como es tradición, el primer bebé se convierte en un hito simbólico del inicio del nuevo año.