A las 00:38 HORAS
El primer bebé nacido en Catalunya en 2026: Ander Muñoz Adan, de Sabadell
Unas 115.000 personas recibieron el año 2026 en la avenida de Maria Cristina de Barcelona
Catalunya ha dado la bienvenida al año 2026 con el nacimiento de Ander Muñoz Adan, el primer bebé del nuevo año en la comunidad. El alumbramiento se produjo a las 00:38 horas de la madrugada del 1 de enero en el Hospital Parc Taulí.
Los padres del recién nacido viven en el municipio de Sabadell, la misma localidad en la que se encuentra el centro hospitalario. El nacimiento marca el primer registro de 2026 en Catalunya y ha sido confirmado por el hospital. Como es tradición, el primer bebé se convierte en un hito simbólico del inicio del nuevo año.
- José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Tito Álvarez (Élite Taxi): 'Hay taxistas en Barcelona que no quieren pasar exámenes de idioma
- La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
- Épico, escueto y plateado vestido en las Campanadas de una emocionada Cristina Pedroche por los enfermos de cáncer
- El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa
- Gobierno y ERC tratan de amoldar el modelo de financiación a los intereses de Catalunya vía IVA de las pymes