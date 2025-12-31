Últimos días para disfrutar de la Navidad en los Pirineos catalanes: planes gratuitos, talleres y actividades para toda la familia

Uno de los paisajes más bellos, especialmente durante la época navideña, es el de las montañas cubiertas de nieve, capaces de envolvernos en una atmósfera única de calma, magia y tradición.

Los tonos blancos que dominan el paisaje, el silencio interrumpido solo por el crujir de la nieve y el humo que sale de las chimeneas crean una estampa inconfundible que invita a disfrutar del invierno en su máxima expresión.

En este contexto, los Pirineos catalanes se convierten en uno de los destinos más emblemáticos durante la Navidad.

Un papel clave

Además, las estaciones de esquí de la zona juegan un papel clave en la oferta navideña, combinando el atractivo de la nieve con experiencias únicas más allá del deporte.

Talleres infantiles, visitas de personajes navideños y espectáculos al aire libre convierten los Pirineos catalanes en un escenario ideal para vivir la Navidad rodeados de naturaleza y encanto.

En la estación de la Vall de Núria (Ripollès, Girona), cada año organizan una serie de actividades donde pueden participar tanto los adultos como los más pequeños de la casa.

Calendario de experiencias

Para despedir el año como se merece, el día 31 la Vall de Núria organiza una cena de gala en un entorno de montaña. El acontecimiento tendrá lugar en el Hotel Vall de Núria y abarca comida, doce uvas, espectáculo de fuegos artificiales y fiesta con DJ y barra libre.

Además, incluye alojamiento e ida y vuelta en el tren cremallera.

Se deben reservar dos noches -del 31 de diciembre al 2 de enero o del 30 de diciembre al 1 de enero- y la experiencia completa tiene un precio de 380,50 euros por persona.

Más información y reservas en la web oficial del hotel.

El primer fin de semana de 2026, concretamente el sábado, día 3 de enero, la estación de esquí organiza un 'taller de fanalets' para que los más pequeños de la casa preparen su farolillo e iluminen así la noche y den la bienvenida a los Reyes Magos.

La actividad es completamente gratuita y se llevará a cabo a las 16.00h en la tienda de regalos de la Vall de Núria.

Caminata nocturna

Además, a las 18.00h del sábado, la estación ha preparado una experiencia de lo más original: las familias podrán unirse a una caminata nocturna con raquetas de nieve por el Mirador del Llac, el nuevo enclave de la montaña, una salida ideal para iniciarse en las raquetas y disfrutar de uno de los puntos panorámicos más bonitos del Pirineo.

La experiencia tiene una duración de 2 horas y un coste de 77 euros por adulto y 64 euros por niño, e incluye el billete del tren cremallera, el alquiler del material, el guiaje con monitores titulados, el seguro y una cena final en el hotel para completar la jornada.

El punto de encuentro es a las 17.40h en la escuela de esquí Oxineu de la montaña.

Una de las noches más mágicas del año, la Noche de Reyes, será una de las grandes protagonistas de estas fiestas en la Vall de Núria. Los Reyes Magos llegarán el 5 de enero para traer regalos y magia después de un descenso con antorchas por las pistas de esquí.

A las 16.00h tendrá lugar la chocolatada en el hotel Sant Josep y a las 18.25h comenzará la bajada de Sus Majestades los Reyes Magos por la montaña. El descenso durará media hora y, al llegar, repartirán caramelos y saludos para todos los infantes.