Estos son los pueblos de Girona que han desaparecido del mapa: municipios independizados y cambios territoriales

Cada año, miles de personas se desplazan a la provincia de Girona para descubrir su litoral también durante los meses más fríos del año. Lejos del bullicio del verano, la Costa Brava muestra en invierno una cara más serena y auténtica, marcada por el silencio, la fuerza del mar y la belleza de sus paisajes naturales.

Esta franja litoral catalana se extiende a lo largo de 214 kilómetros, desde el municipio de Blanes hasta Portbou, en la frontera con Francia. En invierno, sus calas escondidas entre acantilados y rodeadas de vegetación adquieren un encanto especial, con playas casi desiertas y caminos de ronda que invitan a pasear sin prisas, acompañados por el sonido de las olas y el viento marino.

Perfecto para desconectar

Si se buscan paisajes en los que desconectar durante esta estación, la Costa Brava también ofrece parques naturales en los que la naturaleza se impone como la protagonista principal.

Los parques naturales del Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà y el espacio natural de El Montgrí, las Illes Medes i el Baix Ter permiten adentrarse en la belleza innata de la costa catalana.

Además, la historia de esta franja costera también alberga algunas curiosidades que muchos desconocen. Y es que es una de las regiones que más cambios territoriales ha experimentado. Pueblos como Castell d'Empordà o Fonteta no existen como municipios desde hace 50 años.

Pueblos desaparecidos

Desde 1981, Castell d'Empordà desapareció del censo de España tras convertirse en 1972 en una entidad poblacional del municipio de La Bisbal, perteneciente a la provincia de Girona. Hacia mediados del siglo XIX, el lugar tenía contabilizada una población de 200 habitantes.

Los orígenes del pueblo se remontan a la época romana, cuando los colonos establecieron una villa a la que llamaron Llaneres, y no fue hasta bien entrado el siglo XIV cuando se construyó el castillo que dio nombre al pueblo.

Otro de los municipios que ya no existen es Fonteta que, junto a Vulpellac y Peratallada, formaron en 1977 el municipio de Forallac, en el Baix Empordà.

El poble de Castell d'Empordà. / Wikipedia

Municipios anexados

Y este es, precisamente, uno de los cambios territoriales más curiosos: el caso de Peratallada (Baix Empordà, Girona) que, a pesar de que muchos piensan que es un municipio, lo cierto es que se trata de una villa de Forallac.

Pero estos no son los únicos: Sant Joan de Palamós se incorporó a Palamós en 1942. A mediados del S.XIX contaba con 921 habitantes y se mantenía gracias a la industria de tapones de corcho de botellas.

Casavells dejó de ser un municipio independiente en 1969 y se incorporó a Corçà (Baix Empordà, Girona) junto a los núcleos de Cassà de Pelràs y Matajudaica, que ahora forman un conjunto medieval.

Vulpellac. / Josep Renalias / Wikipedia

Incorporaciones actuales

Además de incorporaciones, también ha habido casos de municipios que se han independizado. En la comarca gerundense de la Selva, Sant Julià del Llor i Bonmatí se disgregó del municipio selvatano de Amer en el 1983.

Estas modificaciones administrativas han sido muy comunes en Catalunya a lo largo de la historia, y no hace falta irse tan lejos: la creación del Lluçanès en 2023 surgió a partir de la segregación de municipios que pertenecían mayoritariamente a las comarcas de Osona y del Berguedà.

Es más, en julio de este año el Parlament aprobó la incorporación del municipio de Aiguafreda a Osona, que hasta ahora formaba parte del Vallès Oriental.