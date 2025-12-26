El espectacular pueblo de cuento a media hora de Lleida: un paraíso para los escaladores

El fin de semana es ideal para hacer escapadas, tanto en familia, como en pareja o amigos, e incluso en solitario. Aunque pueda pasar inadvertida, la provincia de Lleida tiene lugares idílicos ideales para tomarse un merecido descanso. Si bien la capital del Segrià tiene mucho por visitar y rincones muy 'instagrameables', hay escapadas por el resto de su territorio que merecen la pena. Y sin tener que conducir durante horas. De hecho, hay un pueblo con encanto y con mucho por hacer a tan solo a 35 minutos en coche de la ciudad.

Sant Llorenç de Montgai es un pequeño núcleo de población con menos de 200 habitantes situado en la comarca de la Noguera. Conocido por su pintoresca ubicación a orillas del embalse que lleva su mismo nombre, este rincón de Catalunya ofrece un refugio perfecto para aquellos que buscan tranquilidad, naturaleza y un toque de historia.

El embalse de Sant Llorenç de Montgai es, sin duda, uno de los principales atractivos del lugar. Está rodeado de montañas y vegetación, lo que lo convierte en un escenario placentero para actividades al aire libre. Aquí, los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de paseos en kayak, rutas de 'trekking' y en bicicleta, o sencillamente de un paseo por sus orillas.

Escalada y ornitología

Para los aficionados de la escalada, Sant Llorenç de Montgai también es un destino destacado. Sus paredes rocosas ofrecen rutas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Además, la tranquilidad del lugar permite disfrutar de ese deporte en un ambiente relajado y sin aglomeraciones.

La zona también es famosa por ser un paraíso para los ornitólogos, ya que en sus inmediaciones se pueden avistar especies de aves tan emblemáticas como el águila pescadora o el martinete.

Vista panorámica impresionante

Otro punto de interés en Sant Llorenç de Montgai es su castillo medieval del siglo IX que se ubica en lo alto de una colina y ofrece una vista panorámica impresionante del embalse y sus alrededores. Aunque está en ruinas, su entorno es un lugar perfecto para quienes disfrutan de las caminatas y la fotografía, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada resalta la belleza del paisaje.

Además, en la zona se han encontrado ruinas de un pueblo ibérico y se pueden observar las ermitas de Sant Jordi, Sant Llorenç y la de Montalegre, las cuales coronan la parte occidental de la escarpada sierra de Mont Roig.

La gastronomía local también tiene su encanto, y ningún visitante debería perder la oportunidad de probar las reconocidas y deliciosas cocas de recapte, muy típicas en la provincia de Lleida. Estas cocas salas, elaboradas con una fina masa de pan cubierta de hortalizas asadas, a menudo combinadas con butifarra o sardinas, son una delicia que se puede disfrutar en los bares y restaurantes del pueblo. De hecho, es obligatorio pasar por Camarasa, municipio al que pertenece Sant Llorenç de Montgai, y disfrutar de unas 'coques de recapte' de la panadería Capdevila.

Cómo llegar

Sant Llorenç de Montgai está a 38 kilómetros de Lleida. Para llegar, hay que coger las carreteras C-12 o C-13 y conducir hasta Balaguer, para luego coger la carretera LV-9047 que une la capital de Noguera con Camarasa.

Desde Barcelona se llega por la autopista A-2. Luego hay que coger la salida 504, de Vilagrasa, Anglesola y Balaguer. A través de la carretera C-53 se llega a Balaguer y finalmente se coge la LV-9047.