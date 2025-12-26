La mejor estación de Catalunya para esquiar bajo las estrellas se encuentra en Girona: una experiencia inolvidable para este invierno

Con la llegada del invierno comienza también la época más esperada para muchos amantes del deporte y la montaña: la temporada de esquí.

Y es que deslizarse por las pistas nevadas se convierte en uno de los grandes placeres del año. La sensación de velocidad y la adrenalina recorriendo la piel mientras el viento golpea las mejillas de los esquiadores, crea una vivencia difícil de superar.

Catalunya dispone de una amplia y variada oferta para los amantes de este tipo de actividades. En total, y según el Idescat, el territorio cuenta con 19 estaciones de esquí, repartidas entre los Pirineos de Girona y Lleida , lo que la convierte en una de las comunidades con mayor tradición en deportes de invierno.

Hasta 10 kilómetros

Además, a una de ellas se la conoce como la “capital del esquí nocturno de los Pirineos”. Se trata de la estación de La Masella (Cerdanya, Girona) que, desde diciembre de 2013, ofrece la experiencia de esquiar bajo las estrellas.

De hecho, esto hizo que se convirtiera rápidamente en el referente pirenaico con el dominio nocturno más amplio del sur de Europa.

Desde entonces, ha ampliado su oferta con hasta 10km, repartidos en 13 pistas dotadas de 7 remontes con 420 metros de desnivel, iluminados bajo la luz de la luna.

Esquí nocturno la Masella. / MASELLA

Horarios y precios

La actividad estará disponible hasta el 7 de marzo. Su horario nocturno se limita a todos los sábados de 18.00h a 20.30h y a los jueves, a partir del 15 de enero y hasta el 5 de marzo, de 18.00h a 20.00h.

Es importante destacar que, a pesar de ser no laborable, la experiencia no está disponible los domingos. Asimismo, la estación abrirá de forma excepcional por la noche el martes día 30 de diciembre.

El precio del forfait adulto para una noche es de 26 euros; para niños de 7 a 11 años y jóvenes de 12 a 24 tendrá un precio de 21 euros.

Además, el suplemento de noche en cualquier forfait que se adquiera de día es de 13 euros para adultos y 10,50 euros para niños y jóvenes.

Experiencia completa

Al acabar la actividad, la estación recomienda disfrutar de una cena en el restaurante Pla de Masella, que se encuentra a pie de pistas y ofrece un menú gastronómico donde se puede degustar comida caliente y de montaña.

El esquí nocturno consiste en la práctica de este deporte después del atardecer, cuando ya no hay luz natural. Por ello, el mejor día para esquiar por la noche, siempre que el clima lo permita, será el 3 de enero, porque habrá luna llena.

La actividad se lleva a cabo, por lo general, en pistas específicas dentro de las estaciones de esquí, que cuentan con sistemas de iluminación artificial mediante focos o farolas para garantizar la visibilidad.

La forma de esquiar es prácticamente la misma que durante el día y se utilizan los mismos equipos básicos.

Personas esquiando por la noche en La Masella. / MASELLA / RG7_EXTERNAS

Consejos para esquiar de noche

Sin embargo, es importante tener en cuenta una serie de aspectos para hacerlo con seguridad: en primer lugar, al desarrollarse en horario nocturno y sin luz solar, las temperaturas suelen ser considerablemente más bajas.

Esto hace necesario abrigarse más de lo habitual o, al menos, prever que la sensación de frío será mayor durante la actividad.

Cambia la visibilidad

Además, las condiciones de visibilidad cambian, por lo que las gafas de sol dejan de ser útiles, aunque sigue siendo recomendable proteger los ojos del viento y del aire.

Por ello, se aconseja el uso de gafas transparentes o con cristales específicos para la noche, que ayudan a evitar la entrada de partículas en los ojos y reducen el lagrimeo provocado por el aire al descender por las pistas.