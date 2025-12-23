¿Cuántos kilos engordaré esta Navidad? La balanza se dispara entre los catalanes

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, llega una de las preocupaciones que más conciernen a los catalanes: el miedo a engordar durante estas fechas, cuando las comidas abundantes son las protagonistas.

De hecho, la Fundación de Alimentación Saludable señala que los españoles consumen hasta un 30% más de las calorías diarias recomendadas durante las Navidades.

En este sentido, varios estudios realizados señalan que un gran porcentaje de la población española gana entre medio y cuatro kilos de más, pero en la mayoría de casos se debe a los atracones sin medida.

Otro elemento habitual en las comidas navideñas es el alcohol, que puede estimular el apetito y hacernos comer más de lo necesario. Su consumo excesivo no es saludable y puede tener efectos negativos tanto físicos como digestivos.

Incremento de los trastornos alimentarios

Asimismo, muchas personas viven estas fechas señaladas con mucha angustia y culpabilidad, especialmente aquellos que padecen algún Trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

Y es que en los últimos años, se ha registrado un incremento de casos de TCA: como indica la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la prevalencia total de los trastornos alimentarios detectados en personas jóvenes oscilan entre el 5,5 y el 17,9% en mujeres y entre el 0,6 y el 2,4% en varones.

Es más, a pesar de ser más comunes de lo que se cree, los TCA a menudo pasan desapercibidos y afectan tanto al bienestar físico como psicológico de quienes los padecen.

Prácticas peligrosas

Además, los nutricionistas y psicólogos alertan del fenómeno de la compensación: pasar hambre los días de antes o hacer ejercicio en exceso para prepararse mentalmente para comer en un día donde se va a ingerir más alimento de lo habitual.

Algunas de estas prácticas consiste en no comer antes de las cenas de Nochevieja y Nochebuena o no desayunar antes de los días clave. Sin embargo, esto es un error y puede resultar nocivo para el organismo.

Dietas restrictivas

Otra de las opciones por las que muchos se decantan es por las dietas restrictivas para perder todos los kilos posibles después de las fiestas. Sin embargo, esto puede tener un efecto rebote y conseguir que se ganen más gramos de los perdidos.

Las dietas drásticas hacen perder músculo y agua, no solo grasa, y ralentizan el metabolismo. Al volver a comer, el cuerpo recupera principalmente grasa, aumentando el peso total.

No hay motivo de preocupación

Los nutricionistas insisten en que no hay motivo de preocupación cuando estos cambios en la alimentación se producen de forma puntual.

Si a lo largo del año se mantiene una alimentación equilibrada, una vida activa y hábitos saludables, los excesos propios de fechas señaladas como la Navidad no suponen un problema para la salud.

Fechas para disfrutar

Alterar la rutina durante unos días forma parte de la normalidad y no tiene consecuencias negativas en sí mismas.

En este sentido, los expertos recuerdan que la clave está en el conjunto de los hábitos, y no en situaciones aisladas.

Disfrutar de comidas especiales, celebrar con familia y amigos o comer de manera diferente durante un periodo corto no invalida un estilo de vida saludable.

Al contrario: normalizar estos momentos y evitar la culpa contribuye a mantener una relación más sana y sostenible con la alimentación a largo plazo.