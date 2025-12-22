Billetes de Rodalies Renfe y Ferrocarrils para ir a diferentes estaciones de esquí de Catalunya con forfait incluido: cómo adquirirlos

Con la bajada de las temperaturas en Catalunya, la temporada de invierno despierta la ilusión de los aficionados a los deportes de nieve, que ya esperan con ganas volver a calzarse los esquís y disfrutar de las principales pistas del territorio.

El inicio del frío marca para muchos el pistoletazo de salida a escapadas a la montaña y jornadas al aire libre rodeadas de paisajes nevados.

Y es que Catalunya dispone de una amplia y variada oferta para los amantes de este tipo de actividades. En total, y según el Idescat, el territorio cuenta con 19 estaciones de esquí, repartidas entre los Pirineos de Girona y Lleida, lo que la convierte en una de las comunidades con mayor tradición en deportes de invierno.

Billetes combinados

Además, las estaciones de esquí y montaña del Pirineo de Girona han comenzado la temporada con una mejora en la sostenibilidad, en las pistas y en la digitalización de los servicios.

Esta temporada de invierno, las cinco estaciones de esquí y montaña gerundenses ofrecen un dominio esquiable de 206 km de pistas para disfrutar de los deslizamientos por las mejores montañas de Catalunya.

Para facilitar el acceso a las pistas de esquí, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Rodalies han renovado un año más la oferta de billetes combinados 'Skitren' y 'TreNatura'.

Cómo acceder a La Molina

Estos boletos permiten esquiar en las pistas de La Molina y la Vall de Núria, así como disfrutar de la naturaleza y los deportes de invierno en el Pirineo catalán, con un ahorro que puede alcanzar el 30% respecto a la compra de los servicios por separado.

El pase combinado 'Skitren' La Molina tiene un precio único de 53 euros para los adultos y 41,50 euros para los niños.

Incluye el viaje de ida y vuelta en los trenes de la línea R3 desde L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) hasta La Molina, pasando por Vic, el autobús desde la estación de tren hasta las pistas y el forfait de un día con seguro incluido.

Pase para la Vall de Núria

El billete combinado Skitren Vall de Núria engloba el viaje de ida y vuelta en los trenes de la línea R3 hasta Ribes de Freser (Ripollès, Girona), el tren cremallera hasta la Vall de Núria y el forfait de un día, también con el seguro incluido.

Tiene un precio único de 47,70 € para adultos y 40,20 € para los más pequeños.

Ambos productos estarán disponibles hasta el 5 de abril de 2026 en la web de Renfe y en estaciones de Rodalies de Catalunya.

Una opción para los no esquiadores

Para los usuarios que no quieran esquiar pero sí disfrutar de la montaña, el ‘TreNatura’ incluye un billete de tren hasta Ribes de Freser y el viaje de ida y vuelta en el Cremallera de Vall de Núria.

Este pase está disponible diariamente y hasta el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, durante el mes de noviembre del año que viene solo se podrá usar los sábados, domingos y festivos.

El precio es de 40,20 € para los adultos y 30,70 € para los niños, y puede adquirirse en la web de Renfe y en cualquier estación de Rodalies de Catalunya.