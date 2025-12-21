Estos son los regalos de segunda mano más solicitados por los catalanes: una opción más sostenible que triunfa en Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llegan semanas marcadas por las luces adornando las calles, los reencuentros y una larga lista de compromisos sociales.

Regalos, amigo invisible y comidas con familiares, amigos y compañeros de trabajo se repiten cada año en el calendario, convirtiendo estas fechas en una de las épocas de mayor gasto para los hogares.

Según las previsiones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este año los españoles gastarán de media 796 euros durante la campaña navideña, una cifra que refleja cómo el consumo se dispara en estas semanas, en la que los regalos juegan un papel protagonista, ya que casi la mitad del presupuesto navideño se destinará a presentes.

Se gasta más de lo planeado

Dar y recibir regalos forma parte esencial de estas fiestas, y eso se nota en el bolsillo. Solo en compras para regalar, los encuestados por la OCU prevén gastar una media de 370 euros, con un derroche ligeramente mayor en Reyes (192 euros) que en Navidad (178 euros). Un esfuerzo económico que, en muchos casos, acaba superando las previsiones iniciales.

Y es que el 52% de los consumidores reconoce gastar más de lo que había planeado, lo que lleva a muchos a replantearse sus hábitos de consumo.

En este contexto, los regalos de segunda mano ganan terreno entre los catalanes como una alternativa más sostenible, económica y cada vez más popular en Navidad, evitando así disparar el presupuesto inicial

La segunda mano, una alternativa sostenible

Según un estudio reciente de Wallapop, la plataforma de compraventa de artículos de segunda mano, más de la mitad de los catalanes (57%) ya contemplan la segunda mano como una opción para sus regalos navideños.

Además de ser una alternativa sostenible, apostar por artículos reutilizados permite ahorrar: según el mismo informe, durante la campaña navideña los catalanes podrían recuperar más de 130 euros comprando y vendiendo productos.

Los regalos más demandados

Entre las categorías más demandadas para regalar en estas fechas destacan los libros (49%), por su valor cultural y emocional; los artículos de decoración (33%), ideales para dar un toque personal al hogar; y la tecnología (31%), que sigue siendo un clásico en las listas navideñas.

Esta tendencia refleja un cambio en la manera de entender el consumo navideño: optar por la segunda mano permite descubrir piezas que no pueden adquirirse de otra forma: desde artículos descatalogados hasta objetos con historia; estos combinan creatividad, sostenibilidad y accesibilidad.

El valor de los regalos

Entre las categorías más consultadas en Wallapop durante esta temporada se encuentran tecnología, hogar y motor, en línea con lo que más se vendió en Catalunya el año pasado, como bicicletas, armarios y escritorios.

Optar por regalos de segunda mano no solo ayuda a ajustar el presupuesto navideño, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Reutilizar productos reduce el desperdicio innecesario y contribuye a un modelo de consumo más responsable.

Así pues, regalar de forma sostenible se convierte en una manera de celebrar las fiestas cuidando del planeta, sin renunciar a la originalidad ni al valor de los regalos.