Vive una Navidad de ensueño para toda la familia en los Pirineos catalanes con actividades gratuitas, talleres y conciertos: solo en diciembre

Uno de los paisajes más bellos, especialmente durante la época navideña, es el de las montañas cubiertas de nieve, capaces de envolvernos en una atmósfera única de calma, magia y tradición.

Los tonos blancos que dominan el paisaje, el silencio interrumpido solo por el crujir de la nieve y el humo que sale de las chimeneas crean una estampa inconfundible que invita a disfrutar del invierno en su máxima expresión.

En este contexto, los Pirineos catalanes se convierten en uno de los destinos más emblemáticos durante la Navidad.

Un escenario ideal

Además, las estaciones de esquí de la zona juegan un papel clave en la oferta navideña, combinando el atractivo de la nieve con experiencias únicas más allá del deporte.

Talleres infantiles, visitas de personajes navideños y espectáculos al aire libre convierten los Pirineos catalanes en un escenario ideal para vivir la Navidad rodeados de naturaleza y encanto.

En la estación de la Vall de Núria (Ripollès, Girona), cada año organizan una serie de actividades donde pueden participar tanto los adultos como los más pequeños de la casa.

Calendario de experiencias

La Vall de Núria ya se prepara para su tradicional ‘Gran cagada del tió’, que se llevará a cabo este viernes, día 20 de diciembre, a las 16.00h de la tarde.

La actividad, completamente gratuita, se realizará enfrente del Santuario de Núria, un lugar mágico que despertará la ilusión de los más pequeños y, si el Tió está contento, cagará regalos para todos. Para combatir el frío, la estación ofrecerá un chocolate caliente para todos los participantes.

Ese mismo día, a las 19.00h, se llevará a cabo un concierto Candlelight, es decir, bajo la luz de las velas, de la mano de Pep Poblet y Joan Garrobé, totalmente gratuito. Prometen que será una experiencia íntima y emocionante, rodeada de luz y música en uno de los espacios más emblemáticos del lugar: la Basílica.

El día 23, la Vall de Núria organiza el 'Taller de tions' donde los niños, acompañados de monitores, saldrán a buscar estos mágicos troncos de madera por la estación. Sin embargo, la actividad esconde algo especial: en vez de dar regalos, quieren regalar deseos para todas las personas.

Por este motivo, los 'tions' se han transformado en pequeños trozos de madera, que se podrán llevar a casa para que se cumplan los deseos pedidos.

El taller es gratuito y se llevará a cabo a las 16.00h. El punto de encuentro será la tienda de Núria.

Para el día 27, la estación ha preparado una experiencia de lo más original: de 16.15h a 17.45h las familias podrán caminar con raquetas de nieve por el Mirador del Llac, el nuevo observatorio panorámico de la montaña. Se trata de una salida ideal para iniciarse en las raquetas y disfrutar de uno de los miradores más bonitos del Pirineo.

Si te apasiona la astronomía, el mismo 27 de diciembre a las 19.00h el Parc Astronòmic del Montsec organiza una experiencia nocturna gratuita en la estación para divisar las estrellas.

La actividad comenzará con una contemplación del cielo a simple vista, donde los participantes observarán las constelaciones y estrellas más destacadas de la noche. En la segunda parte se realizará una observación con telescopio para admirar planetas, estrellas y otros objetos celestes.

La duración es de 1h y 30 minutos y el punto de encuentro será en la recepción del hotel.

Finalmente, y para acabar el año como se merece, el día 31 la Vall de Núria organiza una cena de gala en un entorno de montaña. El acontecimiento tendrá lugar en el Hotel Vall de Núria y abarca comida, doce uvas, espectáculo de fuegos artificiales y fiesta con DJ y barra libre.

Además, incluye alojamiento e ida y vuelta en el tren cremallera.

Se deben reservar dos noches -del 31 de diciembre al 2 de enero o del 30 de diciembre al 1 de enero- y la experiencia completa tiene un precio de 380,50 euros por persona.

Más información y reservas en la web oficial del hotel.