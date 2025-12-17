Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Parada indispensable

Visita uno de los mejores pueblos de Girona: famoso por sus manzanas, castillo medieval y un gran pozo que corona la localidad

El municipio es ideal para aquellos que buscan productos de kilómetro cero

El pueblo catalán recomendado por 'National Geographic' que se puede visitar todo el año: famoso por sus flores, casas de piedra y vistas a los Pirineos nevados

Los 20 municipios de Catalunya más ricos según Hacienda

Manzanas de Girona.

Manzanas de Girona. / ANIOL RESCLOSA / DDG

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Uno de los productos más característicos, a la vez que dulces y deliciosos, de la provincia de Girona son las manzanas. Estas frutas, cultivadas principalmente en la zona del Empordà, el Gironès y la Selva se han convertido en un símbolo de la riqueza agrícola y gastronómica del territorio. 

Su sabor equilibrado, entre ácido y dulce, y su textura crujiente son el resultado de un clima privilegiado y de una tradición frutícola que se remonta a generaciones

La manzana de Girona cuenta con la Denominación de origen protegida (Dop), un reconocimiento que garantiza su calidad y la distingue tanto en los mercados nacionales como internacionales. 

Paisaje brillante

Además, han sido bautizadas con el sello de calidad agroalimentaria Girona Exel·lent por la Diputació de Girona, que reconoce los mejores productos de las comarcas gerundenses. En el transcurso de la época de recogida, los manzanos dibujan un paisaje de colores brillantes que indican que el fruto está listo para su degustación y durante todo el año es, sin duda, la fruta de proximidad que reina en todos los comercios de alimentación locales.

Uno de los pueblos gerundenses donde crecen estos árboles es Palau Sator, en pleno corazón de la comarca del Baix Empordà

Degustación de platos con manzana

Gracias a las plantaciones que lo envuelven, Palau Sator se ha convertido en una localidad apreciada por aquellos que buscan productos de kilómetro cero y experiencias gastronómicas nuevas.

Entre los restaurantes donde se pueden degustar platos elaborados con las mejores manzanas del territorio se encuentran Mas Pou, Sa Torre o Can Bach que ofrecen una cocina producida con materias primas de la mejor calidad.

Lugares destacados

Además de ser famoso por las manzanas, el municipio también destaca por ser una bonita villa medieval. En la Edad Media formaba parte de una red de poblaciones fortificadas para proteger a sus habitantes.

El pueblo, que cuenta con 305 habitantes según el Idescat, se caracteriza por su arquitectura medieval bien conservada y por su tranquilidad, que lo convierten en un lugar ideal para desconectar de las grandes ciudades.

Se encuentra rodeado por un recinto amurallado, donde la entrada más bonita es la de la calle Portal, que comunica con la Torre de les Hores, de hasta 20 metros de altura y declarada Bien Nacional de Interés Cultural.

Justo delante de la torre se ubica un original pozo de gran profundidad que sirve de fuente con agua potable.

Torre de les Hores.

Torre de les Hores. / Vincent van Zeijst / Wikipedia

El pozo de Palau Sator.

El pozo de Palau Sator. / Daniel Culsan / Wikipedia

Pueblos más cercanos

También está catalogado como Bien Nacional de Interés Cultural el antiguo castillo, cuyos orígenes se remontan al siglo X.

Igualmente es destacable la ermita de Sant Julià de Boada, uno de los monumentos prerrománicos más importantes y bien conservados de Catalunya.

Palau Sator también dispone del Museu Rural, articulado alrededor de una interesante colección de herramientas de payés y de utillajes de otras tareas y ocupaciones vinculadas con la vida en el campo.

A pesar de que el pueblo es pequeño, se encuentra cerca de otros lugares de interés turístico como Pals o Peratallada. 

Castillo de Palau Sator.

Castillo de Palau Sator. / Kippelboy / Wikipedia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  4. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  5. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  6. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  7. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  8. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará

El pueblo de Catalunya que tiene un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

El pueblo de Catalunya que tiene un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión

Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión

Angelina Jolie revela las cicatrices de su mastectomía en el primer número de 'Time France'

Angelina Jolie revela las cicatrices de su mastectomía en el primer número de 'Time France'

Illa revela que el comité de la peste porcina ha investigado seis centros científicos y empresas privadas

Illa revela que el comité de la peste porcina ha investigado seis centros científicos y empresas privadas

El director Christophe Ruggia será juzgado por agresión sexual a Adèle Haenel cuando ella tenía 12 años

El director Christophe Ruggia será juzgado por agresión sexual a Adèle Haenel cuando ella tenía 12 años

BBVA apuesta por la economía digital y lanza una herramienta para automatizar cobros recurrentes en pymes y autónomos

BBVA apuesta por la economía digital y lanza una herramienta para automatizar cobros recurrentes en pymes y autónomos

CCOO denuncia "persecución sindical" en el despido de una trabajadora de la residencia La Marinada de Reus

CCOO denuncia "persecución sindical" en el despido de una trabajadora de la residencia La Marinada de Reus