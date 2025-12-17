Parada indispensable
Visita uno de los mejores pueblos de Girona: famoso por sus manzanas, castillo medieval y un gran pozo que corona la localidad
El municipio es ideal para aquellos que buscan productos de kilómetro cero
El pueblo catalán recomendado por 'National Geographic' que se puede visitar todo el año: famoso por sus flores, casas de piedra y vistas a los Pirineos nevados
Los 20 municipios de Catalunya más ricos según Hacienda
Uno de los productos más característicos, a la vez que dulces y deliciosos, de la provincia de Girona son las manzanas. Estas frutas, cultivadas principalmente en la zona del Empordà, el Gironès y la Selva se han convertido en un símbolo de la riqueza agrícola y gastronómica del territorio.
Su sabor equilibrado, entre ácido y dulce, y su textura crujiente son el resultado de un clima privilegiado y de una tradición frutícola que se remonta a generaciones.
La manzana de Girona cuenta con la Denominación de origen protegida (Dop), un reconocimiento que garantiza su calidad y la distingue tanto en los mercados nacionales como internacionales.
Paisaje brillante
Además, han sido bautizadas con el sello de calidad agroalimentaria Girona Exel·lent por la Diputació de Girona, que reconoce los mejores productos de las comarcas gerundenses. En el transcurso de la época de recogida, los manzanos dibujan un paisaje de colores brillantes que indican que el fruto está listo para su degustación y durante todo el año es, sin duda, la fruta de proximidad que reina en todos los comercios de alimentación locales.
Uno de los pueblos gerundenses donde crecen estos árboles es Palau Sator, en pleno corazón de la comarca del Baix Empordà.
Degustación de platos con manzana
Gracias a las plantaciones que lo envuelven, Palau Sator se ha convertido en una localidad apreciada por aquellos que buscan productos de kilómetro cero y experiencias gastronómicas nuevas.
Entre los restaurantes donde se pueden degustar platos elaborados con las mejores manzanas del territorio se encuentran Mas Pou, Sa Torre o Can Bach que ofrecen una cocina producida con materias primas de la mejor calidad.
Lugares destacados
Además de ser famoso por las manzanas, el municipio también destaca por ser una bonita villa medieval. En la Edad Media formaba parte de una red de poblaciones fortificadas para proteger a sus habitantes.
El pueblo, que cuenta con 305 habitantes según el Idescat, se caracteriza por su arquitectura medieval bien conservada y por su tranquilidad, que lo convierten en un lugar ideal para desconectar de las grandes ciudades.
Se encuentra rodeado por un recinto amurallado, donde la entrada más bonita es la de la calle Portal, que comunica con la Torre de les Hores, de hasta 20 metros de altura y declarada Bien Nacional de Interés Cultural.
Justo delante de la torre se ubica un original pozo de gran profundidad que sirve de fuente con agua potable.
Pueblos más cercanos
También está catalogado como Bien Nacional de Interés Cultural el antiguo castillo, cuyos orígenes se remontan al siglo X.
Igualmente es destacable la ermita de Sant Julià de Boada, uno de los monumentos prerrománicos más importantes y bien conservados de Catalunya.
Palau Sator también dispone del Museu Rural, articulado alrededor de una interesante colección de herramientas de payés y de utillajes de otras tareas y ocupaciones vinculadas con la vida en el campo.
A pesar de que el pueblo es pequeño, se encuentra cerca de otros lugares de interés turístico como Pals o Peratallada.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
- Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará