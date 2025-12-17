Este es el campamento de Navidad más original de Catalunya: una experiencia inolvidable en familia con talleres, bosques nevados y un paseo en trineo

Catalunya ya comienza a sumergirse en el ambiente navideño: los pueblos adornados con sus mejores ornamentos, las luces en calles y plazas y los mercadillos se multiplican por la comunidad autónoma durante esta época llena de magia e ilusión.

A lo largo del mes de diciembre, muchas localidades organizan actividades para disfrutar en familia y algunas de ellas son de lo más originales.

Una tarde llena de emoción

Como ya es bien sabido, Santa Claus vive en Laponia, en pleno Círculo Polar Ártico, donde la nieve forma parte de su día a día.

Quizá por eso, y para no alejarse demasiado del paisaje blanco que lo acompaña en su hogar, Papá Noel ha decidido instalar su campamento en los Pirineos catalanes, concretamente en la estación de esquí de La Molina, en la Cerdanya (Girona).

Además, ha organizado una serie de actividades donde los más pequeños podrán conocer su refugio y disfrutar de una tarde llena de emoción junto a los elfos y al mismísimo Santa Claus.

El recorrido oficial

La visita se llevará a cabo los días 13, y del 20 al 23 de diciembre, y tiene una duración aproximada de una hora entre las 17:15 h y las 20:30 h. Consta de distintas fases:

La primera parada es en el restaurante El Bosc de La Molina; aquí las familias conocerán al elfo Ron, que ya tiene listo su taller donde los más pequeños personalizarán su gorro de Navidad. Todo esto acompañado de un chocolate caliente, un café -para los adultos- e, incluso, un caldo.

La cabaña del elfo

Una vez que el gorro esté terminado, se iniciará la subida al campamento de Navidad, que se hará con una rampa mecánica. Aunque, si las condiciones meteorológicas lo permiten, también existe la posibilidad de subir en un trineo motorizado, para añadir adrenalina a la aventura.

Al llegar al campamento, decorado con esmero y rodeado de un paisaje natural excepcional, los grupos se dirigirán a la biblioteca, donde podrán terminar de preparar sus cartas para Santa Claus.

La siguiente parada es en la cabaña del elfo Ramiller, un lugar acogedor donde los niños prepararán una poción mágica que servirá de combustible para que el trineo de Papá Noel pueda volar por el firmamento.

La visita de los Reyes Magos

Finalmente, las familias podrán entrar al refugio de Santa Claus, donde tendrán la oportunidad de compartir un rato agradable con el hombre y entregarle las cartas con los deseos de Navidad.

Después de dar la bienvenida al nuevo año, serán los Reyes Magos los que se instalarán en el campamento, los días 2, 3 y 4 de enero.

La primera parada será para conocer al embajador, enviado directamente por sus majestades, los Reyes de Oriente. Con su ayuda, los más pequeños escribirán la carta y realizarán manualidades.

Después se inicia la subida al campamento, con las mismas condiciones que durante la estancia de Santa Claus.

La bajada de antorchas

Una vez allí, los visitantes se dirigirán a la biblioteca, donde estará esperando el pregonero de la Cabalgata que, con su magia, ayudará a acabar de confeccionar la carta de los Reyes.

La siguiente parada es en la cabaña del Carbonero, un lugar lleno de carbón donde los niños deberán preparar un hechizo para que Sus majestades puedan abrir todas las puertas de las casas del mundo.

Para finalizar, llegaremos al refugio donde estarán esperando los Reyes Magos, preparados para recibir a los chiquillos y recibir todas las cartas y deseos.

Además, el 5 de enero tendrá lugar la bajada de antorchas, donde Melchor, Gaspar y Baltasar descenderán por las montañas acompañados de una fila de antorchas que iluminarán las pistas de esquí.

Precio y vestimenta adecuada

La entrada al campamento tiene un precio de 36 euros por persona (más gastos de gestión) y se venderán a grupos de entre tres y diez personas. Los menores de dos años podrán entrar gratis, siempre y cuando vayan acompañados de niños más mayores.

Si todos los infantes del grupo tienen menos de dos años, se cobrará entrada normal.

Para acceder, es necesario llevar ropa de invierno y calzado adecuado, ya que la zona se encontrará cubierta de nieve.