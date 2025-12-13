Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones con encanto

El pueblo de Catalunya que tiene un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

Desde hace ya 38 ediciones, la localidad reúne a miles de visitantes anuales

Esta es la feria navideña más espectacular de Catalunya: abierta hasta el 14 de diciembre

Este municipio de Barcelona acoge la Festa del Tió, una actividad navideña para toda la familia que se alarga hasta enero

Imagen de un pesebre viviente en Catalunya.

Imagen de un pesebre viviente en Catalunya. / Archivo

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los pueblos catalanes se visten con sus mejores galas para dar la bienvenida a esta época llena de magia e ilusión.

En cuanto se inicia diciembre, se comienza a respirar un aire diferente en las calles: los adornos y la felicidad inundan a los transeúntes, que cada año esperan con ansias estas fechas.

Además, los más curiosos no dudan en preparar alguna escapada para visitar las localidades con más encanto durante esta época.

Combina mar y montaña

Las luces, los mercadillos y las actividades familiares compiten con deportividad para ver cuál es el pueblo más navideño de Catalunya, y hay algunos de lo más originales

Y es que en Pals (Baix Empordà, Girona), un encantador pueblo de la Costa Brava que combina el mar y la montaña con sus calles medievales, se celebra el tradicional pesebre viviente.

Desde hace ya 38 ediciones, la localidad reúne a miles de visitantes anuales que esperan con ansias las representaciones teatrales para adentrarse en la historia del nacimiento de Jesús.

El pesebre viviente

De hecho, en los últimos años se ha convertido en una propuesta lúdica, cultural, cercana, familiar, consolidada y de calidad. Todo comenzó en 1987, cuando un grupo de padres y madres del colegio público Quermany de Pals decidieron montar un curioso belén con los vecinos del pueblo. 

Aquel año, las representaciones tuvieron lugar en la Casa de cultura de Ca la Pruna, pero no fueron muchos los participantes

En la actualidad, y 38 años más tarde, se hacen hasta cuatro funciones teatrales donde participan más de 200 figurantes, que no pierden la oportunidad de ponerse en la piel de algunos de los personajes más tradicionales del pesebre. 

Los personajes principales

Estos van desde Adán y Eva, Moisés o soldados romanos hasta pastores, ángeles y los Reyes magos, todo dentro de una ambientación que transporta a hace más de 2.000 años.

También tienen un papel importante los antiguos oficios, representados por vecinos del pueblo: alpargateros, apicultores, ceramistas, panaderos, herreros o cocineros plasman las antiguas profesiones en un teatro que inunda todo el pueblo.

Día, horario y entradas

Como informa el Ayuntamiento, el pesebre viviente tendrá lugar los días 26 y 28 de diciembre y el 1 y 4 de enero, de 18.00h a 20.00h. El recorrido dura cerca de una hora y se inicia en el Carrer Mossèn Joaquim Pi. 

Para acceder es necesario adquirir una entrada de 8 euros que se puede comprar en la taquilla situada en el patio de Ca la Pruna u online.

Una visita imprescindible

Aun así, adentrarse en Pals es una visita imprescindible en cualquier época del año: su núcleo medieval, asentado sobre una pequeña colina, ofrece unas vistas panorámicas que parecen sacadas de una película.

Además, las casas de piedra conservan el encanto de una Edad Media que invita al visitante a adentrarse por unas calles llenas de historia

Entre los elementos más destacados se encuentra la Iglesia de Sant Pere, con restos románicos que datan del siglo XI, y la majestuosa Torre de les hores, construida entre los siglos XI y XIII y desde la que se dominan las vistas del paisaje urbano.

