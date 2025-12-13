"Una obra de arte", según 'National Geographic': tienes que visitar este pequeño pueblo de Tarragona

Catalunya se caracteriza, entre otras cosas, por el encanto único de sus pueblos. Tanto es así que muchas de estas localidades son recomendadas para visitar y explorar cada uno de sus rincones y conocer su identidad llena de historia.

Uno de ellos lo describe uno de los medios más prestigiosos del mundo, el 'National Geographic', como "un museo con edificios de todos los estilos de España", por lo que con solo la presentación ya parece que puede destacar por su singularidad y belleza.

Un pueblo dentro de otro

Se trata de Roc de Sant Gaietà (Tarragonès) que, ya desde un principio, destaca por no ser un pueblo en sí, sino que se encuentra ubicado en un extremo de la localidad de Roda de Berà. Por lo que se puede describir como una curiosa urbanización promovida por Gaietà Bori Tallada -de ahí el nombre- y construida por Josep M. Fortuny Rodríguez en los años 60.

El proyecto urbanístico se hizo con la idea de edificar sobre las rocas de un pueblo de pescadores, y así se hizo, con casas en primera línea del mar de la Costa Daurada, diseñadas con un estilo mediterráneo lleno de patios andaluces, arte románico, árabe y gótico, rejas y puertas de hierro forjado, pilares y fachadas de piedra romana, entre otros más detalles.

Una ubicación privilegiada

El resultado se asemeja a "una obra de arte", según la descripción que hace del lugar 'National Geographic'. Arcos de piedra, calles estrechas, miradores con vistas espectaculares al Mediterráneo, un paseo marítimo con ambiente y gastronomía local... Todo en un lugar pequeño, pero lleno de lugares de interés.

Tampoco faltan los edificios más emblemáticos, como es el centro cívico La Roca Foradada, donde se ubican galerías de arte y espacios culturales, o el Museo de la Radio de Luis del Olmo, donde se exponen más de 500 aparatos de radio de distintas épocas.

Calles de Roc de Sant Gaietà / Flickr

Lugar de ruta

Además, existen rincones bonitos como el claustro románico, con la escultura mural de Philippe Lavaill, las referencias islámicas de la Puerta mora, y el Pasaje de arcos.

A todo esto, del conocido Camino de ronda se puede hacer un corto tramo por esta población, que incluso conduce hasta la Ermita de la Mare de Deu de Roda de Berà, que sigue dando lugar a unas espectaculares vistas de toda esta zona tan recomendada.