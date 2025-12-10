Este es el municipio que más ha crecido en población en Catalunya en 2025

Catalunya ha alcanzado este 2025 una población estimada de 8,15 millones de habitantes, según los datos provisionales del Idescat.

El incremento interanual sigue una tendencia al alza que se mantiene desde hace años, impulsada principalmente por los flujos migratorios, mientras que el crecimiento vegetativo continúa siendo negativo, es decir, las muertes superan los nacimientos.

Por grandes grupos de edad, durante los primeros seis meses del año 2025, la franja de 0 a 15 años ha disminuido en un 2%, mientras que la de 16 a 64 años aumenta un 1,4% y el grupo de 65 años o más, un 2,3%.

El municipio que más ha crecido

Aun así, la llegada de nuevos residentes compensa el bajo número de recién nacidos y el progresivo envejecimiento de la población.

De hecho, esto es lo que ocurre en Cunit (Baix Penedès, Tarragona). A pesar de tener un saldo de población negativo, es el municipio catalán de más de 10.000 habitantes que más ha crecido este año, con 16.304 personas totales, un 3,5% más de población.

Según los registros de Idescat, Cunit registra un saldo migratorio interno positivo: en 2023, por ejemplo, hubo 1.426 inmigraciones desde el resto de Catalunya y España hacia el municipio, más que emigraciones hacia otros lugares.

Otros municipios que crecen

También hay una parte significativa de población nacida en el extranjero. Como indican los datos consultados, alrededor del 19% de los residentes en 2023 no eran de nacionalidad española.

Por tanto, Cunit crece principalmente gracias al saldo migratorio: personas que llegan al municipio (desde otras partes de Catalunya, del resto de España o del extranjero) y se empadronan, compensando el declive de la natalidad, ya que en 2024 únicamente hubo 94 nacimientos.

Otras localidades de más de 10.000 habitantes que también han crecido por razones similares han sido Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona), que ya logra más de 14.500 habitantes o Alcarràs (Segrià, Lleida) que ha llegado a 10.556.

Pirámides de población invertidas

Otro de los municipios grandes con un crecimiento destacado el año pasado es L'Hospitalet de Llobregat, con cerca de 10.000 personas más y un total de 292.161.

Este fenómeno refleja una realidad más amplia en Catalunya: el crecimiento demográfico depende casi en su totalidad de la migración, mientras la natalidad sigue siendo insuficiente.

Esta dinámica provoca que, mientras la comunidad en su conjunto gana habitantes, muchos municipios presentan pirámides de población invertidas, es decir, muy envejecidas y desequilibradas.

La natalidad cae en picado

De este modo, la baja natalidad se consolida como uno de los grandes retos demográficos de España. De hecho, los nacimientos en Catalunya siguen cayendo en picado y marcan el peor dato en más de 70 años. Según el Idescat, en 2024 nacieron un total de 53.793 bebés, una cifra que supone un descenso del 0,8% respecto al año anterior.

Y es que el grupo de población joven pierde peso, un fenómeno que se arrastra desde hace más de una década. En contraste, la esperanza de vida continúa aumentando y el número de personas mayores supera claramente al de menores.