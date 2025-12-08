Esta es la comunidad autónoma de España que más ha aumentado su población en el último año

A pesar de la baja natalidad en España, la población sigue alcanzando cifras récord: como indica el Instituto nacional de estadística (INE), el censo del Estado se situó en 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de más de 500.000 personas en un año.

Sin embargo, aunque la población aumente, el número de nacimientos sigue disminuyendo año tras año, provocando un crecimiento vegetativo negativo, es decir, hay más muertes que recién nacidos.

Natalidad en descenso

De hecho, España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Según datos del INE, hace diez años se registraron 420.290 nacimientos, pero en 2024 esta cifra cayó un 24,3% hasta los 318.005.

Además, los nacimientos de madres nacidas en el extranjero supusieron el 33,3% del total. Asimismo, la edad de nacimiento del primer hijo de los españoles se sitúa en los 31,5 años, una cifra que ha ido ascendiendo progresivamente desde que se tienen registros.

En cuanto a los fallecimientos, el año pasado murieron un total de 436.118 personas, lo que supera con creces el número de retoños.

La comunidad que más crece

No obstante, la población española sigue aumentando gracias a la inmigración: respecto al año anterior y como indican datos recientes del INE, el número de personas de nacionalidad española se incrementó en un 0,2% y el de nacionalidad extranjera en un 6,3%.

Además, este crecimiento cambia según la comunidad autónoma: mientras que en Extremadura la población no aumenta, Catalunya lidera el ranking estatal con 111.895 personas más.

De hecho, según el Idescat, a 1 de enero de 2025, la comunidad autónoma alcanzaba una cifra insólita de población: más de 8,15 millones de personas.

Nuevos residentes

No obstante, el número de nacimientos también disminuye considerablemente en territorio catalán: como informa el Idescat, en 2024 nacieron un total de 53.793 bebés, una cifra que supone un descenso del 0,8% respecto al año anterior.

Aun así, la llegada de nuevos residentes compensa así el bajo número de recién nacidos y el progresivo envejecimiento de la población.

La población extranjera residente en Catalunya era de 1.444.192 personas en enero de 2024 y representaba el 18,0% de la población catalana.

Pirámide invertida

Este fenómeno refleja una realidad más amplia en Catalunya: el crecimiento demográfico depende casi en su totalidad de la migración mientras la natalidad sigue siendo insuficiente.

Esta dinámica provoca que, mientras la comunidad en su conjunto gana habitantes, muchos municipios presentan pirámides de población invertidas, es decir, muy envejecidas y desequilibradas.

La pirámide poblacional invertida refleja una base joven reducida y una parte superior muy amplia, debido al aumento de la esperanza de vida.

Consecuencias para el país

Esto tiene graves consecuencias: según un informe reciente de la OCDE, la baja natalidad provocará una caída en los ingresos que el Estado obtiene a través de los impuestos sobre el trabajo, porque hay menos personas en edad de trabajar. Por ende, habrá menos aportaciones al sistema de pensiones.

Es más, el Banco de España prevé que en 2050 habrá dos jubilados por cada tres trabajadores, un nivel de dependencia que afectará al consumo, la inversión, el empleo, la productividad y los precios.

El sistema de salud

Además, una sociedad más envejecida incrementa la demanda de servicios sanitarios.

Si a eso se suma una menor población activa, la sostenibilidad del sistema de salud se ve comprometida, especialmente porque su financiación depende en gran parte de los ingresos procedentes de impuestos y cotizaciones sociales.