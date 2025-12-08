Este municipio de Barcelona acoge la Festa del Tió, una actividad navideña para toda la familia que se alarga hasta enero

La Navidad es la época del año más esperada para muchas familias: los regalos, las comidas con los seres queridos y las calles iluminadas la convierten en una de las fiestas más bonitas de nuestra cultura. Además de los días festivos, durante todo el mes de diciembre en muchos pueblos y ciudades se organizan actividades y mercadillos navideños pensados tanto para mayores como para los más pequeños de la casa.

Hasta el 6 de enero se celebra la decimosexta edición de la Festa del Tió, la feria navideña más original de Catalunya. Se ubica en la provincia de Barcelona, concretamente en el pequeño pueblo de Mura, en la comarca del Bages.

Actividad para toda la familia

Durante todo el mes, Mura decora sus bonitas calles empedradas con tions repartidos por toda la localidad. Y no unos cualquiera: estos troncos de madera son de lo más originales, ya que se transforman en personajes de cuentos, músicos, oficios tradicionales e incluso en Reyes Magos para ofrecer una experiencia inolvidable a los más pequeños de la casa.

De hecho, una de las actividades más divertidas es encontrar todos los tions escondidos por el pueblo, desde ventanas y balcones hasta tejados o cualquier esquina del municipio.

Cómo acceder al pueblo

Y es que la exposición cuenta con la participación de los vecinos de Mura, que han ido instalando a sus intrépidos personajes de madera con total libertad por toda la villa.

La muestra de tions estará disponible hasta el 6 de enero de 2026. Paralelamente, habrá paradas de productos artesanales y diferentes talleres durante los fines de semana y festivos hasta el 21 de diciembre.

Para acceder al pueblo, desde el Ayuntamiento de Mura recomiendan algunas rutas para evitar atascos y aglomeraciones.

En primer lugar, informan de que no se podrá acceder al núcleo del pueblo con un vehículo privado, por lo que han habilitado aparcamientos alrededor del municipio, a un precio que oscila entre los cuatro y siete euros, y ubicados a unos 10 y 15 minutos caminando del centro.

El encanto de Mura

Situado en el conglomerado montañoso de Sant Llorenç del Munt, Mura forma parte de las Valles del Montcau, un entorno donde la abunda la vegetación y la fauna.

En el núcleo antiguo del pueblo se encuentran varias viviendas históricas relacionadas con los antiguos oficios de la zona: desde casas productoras de aceite o ferreterías.

Además, en el extremo del pueblo se halla la Iglesia de Sant Martí, con una magnífica portalada románica. A su alrededor ha crecido todo el núcleo de Mura a lo largo de sus siglos de vida con sus calles empedradas, portales antiguos, escaleras y callejones empinados por donde caminar se siente como adentrarse a otra época.

Por el momento, Mura se encuentra en una zona infectada de bajo riesgo por la Peste porcina africana, pero acceder al parque natural de Sant Llorenç del Munt y realizar actividades allí está prohibido.

Sin embargo, la Fiesta del Tió sigue en pie dentro del pueblo y las aglomeraciones de este fin de semana han obligado a cerrar accesos por carretera al municipio durante más de una hora por la gran masificación de visitantes.