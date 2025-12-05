La feria navideña más espectacular de Catalunya se encuentra en Girona: famosa por sus abetos, talleres y mucha música

La llegada de la Navidad es, para muchos, el momento más esperado del año. Adornar las casas, montar el belén o decorar el árbol son algunas de las actividades que unen tanto a los mayores como a los más pequeños de la casa.

Y es que, desde que Mariah Carey da el pistoletazo de salida a las fiestas cada 1 de noviembre, con su particular ‘It’s time’ (es la hora), la ilusión comienza a irrumpir en todo aquel que conserva un ápice de espíritu navideño.

Durante esta época, las casas se llenan de adornos, las calles se iluminan y se montan los mercadillos navideños, donde se venden los productos más típicos de estas fechas.

Se ubica en Osona

De hecho, uno de los mercados más importantes de Catalunya es la Fira de l’avet (Feria del Abeto, en castellano) que este año celebra su edición número 44.

Ubicada en el municipio gerundense de Espinelves, en el corazón de Osona (Girona/Barcelona), se ha consolidado como un referente ineludible y el preludio a la Navidad en Catalunya.

El evento, que se celebra del 6 al 14 de diciembre, atrae a más de 80.000 visitantes al año, que llegan al pueblo con un objetivo claro: encontrar el mejor abeto para decorar su casa y dar comienzo a las fiestas.

Música y actividades

La feria combina naturaleza, mercados navideños y actividades familiares: una excusa perfecta para realizar una escapada en familia y vivir el espíritu de la Navidad en un entorno mágico.

Además de abetos, los puestos también ponen a la venta decoraciones navideñas, figuras de pesebre y artesanía local. Asimismo, algunas paradas ofrecen degustaciones gastronómicas de productos típicos.

A lo largo de la semana, las calles del pueblo se llenan de melodías y actividades pensadas para los más pequeños.

Horario e inauguración

Entre ellas se encuentran los talleres de magia, donde los magos enseñarán sus mejores trucos, un pintacaras navideño y paseos en ponis para sentirse como un verdadero caballero.

La apertura de la feria tendrá lugar el día 6 a las 16.30h. La inauguración irá acompañada de la entrega de l’Avet d’Or al cocinero catalán Arnau París, conocido por ser el cocinero Pim Pam en el programa 'Cuines', de 3Cat.

El horario de la feria cambia según el día: sábados, festivos y el viernes 12 de diciembre el mercado abrirá de 10h a 20h. Los días laborables y el domingo 14 de diciembre, de 10h a 18h.

El origen de la feria

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la feria se inició en 1981 impulsada por el Jovent Club, un grupo de jóvenes de la localidad que quiso crear un evento capaz de reunir a todo el pueblo y destacar uno de los oficios más fuertes de la zona: el cultivo de abetos.

Desde entonces, Espinelves se ha consolidado como un referente navideño de Catalunya, y recibe cada año a miles de personas que acuden para adquirir su abeto natural directamente de los productores locales y para vivir un ambiente plenamente festivo.