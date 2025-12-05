Estas son las estaciones de esquí que abren en Catalunya por el puente de diciembre

Desde hace unos años, la llegada del puente de diciembre marca una fecha importante para los amantes de la nieve: las estaciones de esquí dan su pistoletazo de salida a la temporada de esquí.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas habían retrasado, en los últimos dos años, la apertura de las estaciones más famosas del país.

Las pistas que abrieron a finales de noviembre

Afortunadamente, esta temporada sí se ha visto favorecida por el tiempo y estaciones privadas como Masella y Baqueira Beret pudieron abrir durante los últimos días de noviembre.

De hecho, Masella ya cuenta con 26 pistas abiertas (de 80 que tiene en total), 11 remontes en funcionamiento (de los 17 que dispone) y una nieve en polvo de entre 30 y 50 centímetros.

“De las mejores aperturas del año”

En el caso de Baqueira Beret, han podido abrir 64 de las 123 pistas que tiene la estación, así como 30 remontes (de un total de 36) y el estado de la nieve es de entre 45 y 75 centímetros en polvo.

Según describen algunos usuarios en la web de Infonieve, “la calidad y cantidad de nieve es espectacular”. Tanto, que “si no lo ves, no te lo puedes creer”. Por eso, han calificado la temporada como “una de las mejores aperturas de la historia de la estación”.

A diferencia de ellas, la estación privada de Port del Compte ha abierto este viernes 5, pero con tan solo dos de sus pistas verdes (las más adecuadas para principiantes) operativas.

Nieve de cañones

El último fin de semana de noviembre pudo abrir sus puertas también la estación de esquí más antigua de Catalunya: La Molina. El lugar cuenta con 13 de sus 66 pistas abiertas, siete de sus 16 remontes en marcha y una nieve de entre 30 y 50 centímetros.

Algunos usuarios han destacado que, a pesar de que “el 99% de la nieve es de cañones, la nieve es polvo-dura y solo el 20% de la estación está abierta”, se puede disfrutar del esquí.

Esta semana previa a la apertura habitual ha servido a las distintas estaciones para ponerlo todo a punto para el puente, en el que se prevé una gran afluencia de visitantes.

Aperturas previas a la Purísima

Por otro lado, cinco estaciones públicas, gestionadas por FGC Turisme (la organización de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme), han sido inauguradas este jueves, día 4.

Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll son las estaciones que se suman a La Molina y, entre todas, ofrecen un total de 64 pistas abiertas, con más de 60 kilómetros esquiables.

A partir de este fin de semana, las estaciones del grupo ya abrirán todo el invierno de forma ininterrumpida. Aunque estaciones como la de Port Ainé ofrecerán forfaits de tarifa reducida, porque el complejo invernal no está completamente abierto.

Esquí de fondo inaugurado

Para los amantes del esquí de fondo, el sábado día 6, la estación de alta montaña de Tavascan (Pallars Sobirà, Lleida) abre con 15 kilómetros de circuito de esquí nórdico. Para ello, la estación también reabre los circuitos de raquetas y todos sus servicios de atención al cliente, como los alojamientos y la restauración.

En este caso, hay unas condiciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros. La parte baja de la estación estará operativa para la realización de actividades, pero en las cotas más altas la estación no estará disponible esta temporada, ya que el Ayuntamiento de Lladorre (del que depende Tavascan) y la dirección de la estación siguen gestionando la revisión reglamentaria del telesilla, para que la actividad se puede reprender con seguridad en los próximos años.

Gran afluencia de turistas

Según ha explicado Norbert Bes, director del Patronato de Turismo Costa Brava Pirineu de Girona, la nieve de los últimos días y las temperaturas hacen que se prevean unos muy buenos registros de ocupación para el turismo del Pirineo gerundense.

En el Ripollès se espera una ocupación del 85% de los alojamientos y un 95% de reservas.

En el caso de la Cerdanya, las reservas para el puente se sitúan en el 95% y, durante el 26 y el 31 de diciembre, las expectativas se mantienen entre un 80% y un 95%.

Sin embargo, estos datos no sorprenden porque, según el mismo patronato, la temporada turística del territorio ha registrado un total de 1,9 millones de pernoctaciones (un 4% más que el año pasado) durante los meses de enero a octubre.