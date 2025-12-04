Este es el insulto que usan mal muchos catalanes: así es la forma correcta, según el diccionario oficial

En los últimos años, el catalán ha experimentado una pérdida progresiva, tanto en su presencia social como en la corrección con la que se utiliza.

A medida que disminuye su uso en espacios públicos, en el ocio o en el entorno laboral, también aumenta la presencia de elementos ajenos a la lengua.

Este debilitamiento se refleja especialmente en la expansión de los barbarismos, palabras o expresiones tomadas del castellano u otras lenguas que sustituyen a los términos propios del catalán, tanto en el habla diaria como en la escritura.

El insulto mal usado

Una de estas palabras mal usadas es tonto. Este insulto se ha convertido en uno de los más comunes en castellano, pero lo cierto es que en catalán no lo recoge el diccionario oficial (Diec).

No obstante, la realidad es que está muy extendido entre los hablantes de la lengua, por lo que, aunque la palabra no esté incluida en el diccionario del Institut d’estudis catalans, se acepta como uso informal.

Además, tonto aparece en otros diccionarios más flexibles como el Diccionari normatiu valencià o el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, debido a que recogen vocablos que se han popularizado entre los catalanes y valencianos.

La palabra correcta

De hecho, cualquier idioma experimenta cambios a lo largo de su evolución histórica, de modo que los hábitos expresivos van variando y adaptándose a los nuevos tiempos.

Sin embargo, para preservar la pureza de la lengua y debido a que existen términos formales y adecuados, este insulto se puede cambiar por otros que tienen el mismo significado, y algunos son de lo más curiosos.

Como definición de persona escasa de entendimiento o de razón, el Diec acepta las siguientes acepciones: 'ximple', 'beneit', 'ruc', 'babau', 'tanoca', 'capsigrany' o 'pallús'. Es más, se pueden usar expresiones como ‘curt de gambals’ o ‘tros de quòniam’.

Datos oficiales

Y es que la tendencia del uso de barbarismos en catalán preocupa a lingüistas, instituciones y ciudadanos comprometidos con la lengua, ya que no solo está en juego la transmisión del catalán a las nuevas generaciones, sino también su normalización como idioma completo, moderno y funcional.

Esta preocupación no es para menos: según la última Encuesta a la juventud de Catalunya, el catalán va perdiendo fuerza entre los jóvenes.

El estudio indica que menos del 30% de las personas de entre 15 y 29 años usan el catalán como lengua habitual.

Crece el número de hablantes

Es más, los datos también muestran que solo uno de cada tres residentes en Catalunya tiene el catalán como lengua habitual. Aparte, el 30% lo tiene como lengua de identificación única, frente al 36,3% registrado en 2018.

No obstante, no todos los datos son negativos: el número de personas que hablan catalán, en diferentes grados de uso, ha crecido y más de 117.000 personas se han sumado a hablar el idioma.