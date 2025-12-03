El Banc de Sang hace un llamamiento a los catalanes: cerca de 6.000 pacientes necesitarán sangre estas Navidades

Donar sangre es un acto solidario esencial para el funcionamiento de cualquier sistema sanitario moderno.

Cada día, hospitales y centros de salud necesitan unidades de sangre para operaciones, tratamientos oncológicos, accidentes graves y muchas otras intervenciones médicas.

Aunque la medicina ha avanzado enormemente, no existe aún un sustituto artificial que pueda reemplazar la sangre humana, por lo que la donación voluntaria sigue siendo la única forma de garantizar que los pacientes que la necesiten puedan recibirla a tiempo.

La demanda aumenta

La importancia de la donación no solo radica en salvar vidas de manera inmediata, sino también en mantener un almacenamiento estable que permita a los profesionales sanitarios actuar con rapidez ante emergencias.

De hecho, el Banc de sang i teixits de Catalunya estima que cada día hacen falta 1.000 donaciones para atender las necesidades de los enfermos.

Además, las reservas deben renovarse de forma constante, ya que los componentes sanguíneos tienen una duración limitada y su demanda suele aumentar en épocas específicas, como lo son las vacaciones.

‘La tradició que ens uneix’

Por este motivo, el Banc de Sang en Catalunya ha hecho un llamamiento a la población para donar sangre en Navidad con el lema 'La tradició que ens uneix'.

Esta campaña pretende instaurar la tradición familiar de donar sangre, ya que, en periodos festivos, las reservas bajan hasta un 20% por el cambio de hábitos.

Es más, informan que unos 6.000 pacientes de los hospitales catalanes necesitarán sangre desde principios de diciembre hasta finales de fiestas, lo que se traduce en unas 20.000 donaciones.

Cartel de la campaña 'La tradició que ens uneix' / Banc de sang i teixits de Catalunya

El sorteo de la Grossa

Para estimular las colectas de sangre, aquellos que donen participarán en el sorteo de 15 billetes de La Grossa de Cap d'Any con el número especial 25405, que coincide con el día del nacimiento del doctor Frederic Duran Jordà, creador del primer banco de sangre del mundo.

Por ende, muchos hospitales ampliarán los horarios los días festivos para poder acoger a los donantes que quieran acercarse.

Horarios oficiales

En Barcelona, en el Hospital Clínic se podrá dar sangre los días 6 y 8 de diciembre, de 9.30 a 14.30h y, también, el día 24 de 8.30 a 19.30h, el día 28 de 9.15 a 14.30h y el día 31, de 8.30 a 19.30h.

En el Hospital de Sant Pau, el servicio estará abierto de 9 a 14h durante los días mencionados. En cuanto al Hospital Vall d'Hebrón, se podrá ir el 6 y 8 de diciembre de 9.15 a 14.30h, y el 24 y el 31, de 8.30 a 14.30h.

Es importante recordar que pueden participar todas las personas sanas que tengan entre 18 y 70 años y que pesen más de 50 kg. En el caso de las mujeres, las embarazadas quedan excluidas.