Estos son dos de los mejores pueblos del norte de Catalunya: están en el listado oficial de los más bonitos de España

Pueblos con encanto

Uno de los pueblos más bonitos de España ubicado en el Pirineo catalán.

Patricia López Avilés

Barcelona
Catalunya es una tierra de contrastes, donde cada comarca brilla con identidad propia. Desde los rincones más urbanos hasta los más rurales, el territorio combina historia, tradición y una riqueza natural que atrae a millones de visitantes cada año.

Y es que en 2024 Catalunya contabilizó un total de 19,9 millones de turistas, según datos del Idescat. Y, a pesar de que Barcelona se lleva el récord de más visitantes, las otras provincias también ganan terreno en el panorama turístico.

De hecho, en el conjunto de los Pirineos se contabilizaron unos dos millones de turistas en 2024. 

Los dos pueblos de Lleida

Y estos datos no son para menos: sus montañas, valles y pantanos dibujan un escenario espectacular durante todo el año. En invierno, la nieve cubre las cimas y convierte la zona en un paraíso para los amantes de los deportes de montaña. 

En verano, los prados verdes y los senderos se llenan de vida, ofreciendo vistas que parecen sacadas de un cuento de hadas.

Es más, hay dos de ellos que, desde 2023, forman parte de la lista oficial de los pueblos más bonitos de España: Arties y Garòs, ambos ubicados en la magnífica Vall d’Aran, en Lleida.

Rico en patrimonio cultural

Situado a más de 1.000 metros de altitud, Arties es uno de los pueblos con más encanto de la comarca, y su ubicación juega un papel importante: se encuentra en la confluencia de dos ríos: el río Valarties y el río Garona, por lo que la villa dibuja un paisaje de cuento.

Sus calles empedradas y las pintorescas casas de piedra y pizarra negra que conforman el núcleo urbano son un imprescindible para todo aquel que se acerque a la Vall d’Aran

En el núcleo del pueblo podemos encontrar parte de su patrimonio cultural, como la iglesia de Sant Joan, de estilo gótico, y la parroquial de Sta. María de Arties, una construcción románica del siglo XI al XII que posee dos magníficos campanarios

Iglesia de Santa Maria d'Arties.

Iglesia de Santa Maria d'Arties. / Ainhoa / Wikipedia

Dos puentes colgantes

En el centro también se encuentra la Casa señorial de los Portolà del s.XVI, que conserva una torre defensiva. 

Tras cruzar el primer puente, situado sobre el río Garona, se llega a la plaza principal del pueblo, donde destaca Casa Paulet, otro ejemplar de la arquitectura señorial de la época. 

Más adelante se halla el segundo puente, que cruza el río Valarties. Al pasar al otro lado, se observa la única torre conservada del castillo, que antiguamente protegía la iglesia de Santa María de Arties. 

Baños termales

Dentro del campanario se ubica un retablo gótico que muestra diversos pasajes de la Biblia y la Virgen María. Asimismo, destaca la representación del Juicio Final pintado en la bóveda.

Finalmente, Arties cuenta con unos baños termales conocidos con el nombre de Banhs d’Arties en aranés, un espacio al aire libre con piscinas de hasta 39ºC y unas vistas espectaculares. 

El pequeño pueblo de Garòs

A cinco minutos en coche se encuentra el pequeño pueblo de Garòs, ubicado sobre la llanura glaciar del valle del río Garona.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, también ha sido incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España gracias a su encanto y tranquilidad. 

El edificio más imponente de la villa es la iglesia parroquial de Sant Julià de Garòs, construida en el siglo XII. En su interior destaca una cruz de plata, un Cristo y una imagen de la Virgen

En el exterior, se erige un campanario de grandes dimensiones, visible desde cualquier punto del pueblo.

Iglesia de Sant Julià de Garòs.

Iglesia de Sant Julià de Garòs. / Wikipedia

Esconde una leyenda

El paraje esconde una leyenda popular: se dice que, dentro del templo, unos vecinos encontraron el cráneo de la criatura mitológica Gigante Mandrónius que, según la fábula, hizo frente a la invasión romana en la zona. 

Además, en la entrada del pueblo, ubicado detrás de la iglesia, se encuentra un yacimiento de restos paleocristianos y una antigua necrópolis medieval.

En el corazón de Garòs se halla la Plaza mayor del pueblo, rodeada de calles empedradas, ideales para pasear y contemplar el paisaje natural que las rodea. 

