De turistas a nómadas: la pareja catalana que enlaza Caminos de Santiago en autocaravana

Existen muchas maneras de viajar por el mundo, pero en los últimos años, desplazarse en autocaravana se ha puesto de moda.

Lo que comenzó como una alternativa práctica y segura para viajar tras la pandemia, ha evolucionado hacia una nueva filosofía de vida para miles de personas que buscan la tranquilidad y alejarse del ajetreo de las grandes ciudades.

Y así lo reflejan los datos: en 2024, el sector del 'caravaning' en España experimentó un importante repunte, con un aumento del 22,12% en las matriculaciones de autocaravanas y 'campers' respecto al año anterior, datos que proporciona la Asociación española de la industria y el comercio de caravanas (Aseicar).

Un hogar sobre ruedas

A diferencia del turismo tradicional, viajar en autocaravana evita pensar en horarios y reservas de hoteles o apartamentos, permitiendo adaptar la ruta al ritmo del viajero.

Este tipo de viaje no solo atrae a los aventureros: también se ha convertido en una opción muy práctica para familias, ya que permite crear itinerarios más cómodos, hacer pausas frecuentes y llevar consigo todo lo necesario.

Aunque parezca una locura, algunos han optado por convertir la autocaravana en su pequeño hogar. Así lo explican Montse y Juan, una pareja de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) que decidió vender su casa para instalarse en una 'cámper'.

Les cambió la vida

En una entrevista en Rac1, el matrimonio cuenta cómo tomaron la drástica decisión de cambiar su estilo de vida.

Montse y Juan se casaron en 1991 y, posteriormente, se instalaron en Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat, Barcelona). Ambos eran muy trabajadores: ella era carnicera en un mercado y él, empleado en una empresa de telecomunicaciones.

Además, durante 20 años estuvieron a cargo de un negocio de cortinas y toldos en el centro de l’Hospitalet pero, según cuentan, “la vida era muy estresante”.

Después de pensarlo mucho, con 55 y 57 años respectivamente, optaron por vender su casa de cuatro plantas, adquirir una autocaravana para vivir sobre ruedas y recorrer el mundo. Tras 40 años de relación, ahora sienten que están en su mejor momento.

Comparten sus aventuras

"Lo vendimos todo: la casa, el negocio, el coche... todo lo que teníamos, y marchamos a vivir a la furgoneta durante ocho meses, ya con la idea de cambiar a una autocaravana por más comodidad", explica Juan en la entrevista.

Desde hace ya dos años, la pareja comparte sus aventuras y día a día en su perfil de redes sociales y, como amantes del deporte que son, realizan rutas de senderismo por los montes españoles.

1.000 km en 37 días

Ahora, el matrimonio afronta ya su duodécimo Camino de Santiago, iniciado a finales de octubre. Hicieron el primero en 2010 y quedaron “maravillados por los lugares y las personas” que conocieron entonces.

Si todo va bien, prevén llegar a Santiago de Compostela este fin de semana, tras recorrer 1.000 kilómetros en 37 días.