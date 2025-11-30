Idiomas
Clases de catalán gratis en los viajes de alta velocidad París-Barcelona: para todos los pasajeros
La intención de la compañía es continuar con las lecciones durante 2026
Una peruana de Barcelona explica la importancia de respetar las costumbres y la cultura de Catalunya: "Me ha hecho sentir más en casa"
Esta es la extendida palabra que usan mal muchos catalanes: no la acepta el diccionario
El catalán se enfrenta a nuevos retos y desafíos para impulsar el uso de esta lengua, especialmente entre los jóvenes.
Y es que España destaca por su riqueza cultural y su diversidad lingüística: en distintas comunidades autónomas conviven idiomas que comparten la oficialidad con el castellano. El euskera, el gallego o el catalán son la representación de esta pluralidad cultural.
Sin embargo, algunas de estas lenguas ven reducido progresivamente su número de hablantes, una situación que genera gran preocupación entre los expertos.
El problema crece en Barcelona
Según la última encuesta de usos lingüísticos, elaborada por la Conselleria de Política Lingüística y el Idescat, solo un tercio de la población (33 %) utiliza el catalán como lengua principal, tres puntos menos que hace 5 años, mientras que una cuarta parte de los catalanes (24 %) afirman no usarlo nunca.
Además, esta problemática se acentúa en Barcelona: como indica el último cuestionario municipal, presentado en verano de 2024, solo un 36% de los barceloneses tienen el catalán como su primera opción comunicativa y el 55,9% de los encuestados tienen el castellano como lengua principal.
Por este motivo, es muy importante que los extranjeros que se instalan en la capital catalana intenten aprender la lengua para contribuir a su preservación.
Una iniciativa de la alta velocidad
De hecho, una iniciativa llevada a cabo por SNCF, la compañía nacional ferroviaria de Francia, ofrece clases de catalán gratuitas durante los viajes en los trenes Tgv Inoui -la alta velocidad francesa- entre París y Barcelona.
La idea surge debido a un estudio francés en el que se ha entrevistado a 1.500 personas y que concluye que un 30% de los franceses no habían escuchado nunca hablar catalán. De este modo, pretenden acercar la cultura catalana a los viajeros del país y, también, a los internacionales que hagan ese trayecto.
Además, como indica a la agencia ACN el responsable de comunicación del Tgv Sébastien Gaussot, se sienten “embajadores del destino” y les parece normal “presentar el idioma [en referencia al catalán] y la región a los pasajeros”.
Aprende catalán en seis horas
Las sesiones de catalán son completamente gratuitas para los viajeros y están impartidas por profesores del Institut Ramon Llull, entre ellos Jordi de la Vega.
Los docentes enseñan expresiones, palabras y algunas nociones de cultura catalana durante las seis horas y media de trayecto entre la capital de Francia y la estación de Sants.
Las clases se llevan a cabo en el vagón restaurante, donde dos profesores son los encargados de enseñar el idioma.
Material didáctico
Aparte de las lecciones a demanda, hay carteles y material didáctico repartido por los convoyes al alcance de todos los pasajeros. Entre ellos se pueden encontrar listas de vocabulario en francés y su correspondiente traducción al catalán.
La compañía comenzó la prueba piloto este verano y quieren alargarla hasta finales de este año. Además, su intención es continuar impartiendo clases a lo largo de 2026, siempre y cuando consideren que hay suficiente demanda.
