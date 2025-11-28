La estación de esquí Baqueira Beret ya tiene fecha de apertura: horarios, precios y novedades

Con la llegada del frío a Catalunya, los amantes de los deportes de nieve están deseando montarse en sus esquís y deslizarse por las pistas más importantes de la comunidad autónoma.

Y es que el territorio catalán cuenta con 19 estaciones de esquí -10 de la modalidad alpina y 9 de la modalidad nórdica- repartidas por los Pirineos de Girona y Lleida, según datos del Idescat.

Una de las más importantes es la de Baqueira Beret, situada en plena Vall d’Aran (Lleida).

El día de apertura

Inaugurada el 6 de diciembre de 1964, es la estación de esquí más grande de Catalunya y la segunda a escala nacional, por debajo de la de Formigal-Panticosa, situada en Huesca, en el Pirineo aragonés.

Desde hace más de 60 años, Baqueira Beret ofrece sus servicios a los miles de visitantes que se acercan cada año a sus pistas.

Para esta nueva temporada de invierno, las previsiones meteorológicas favorables y las últimas nevadas han permitido a la estación confirmar el inicio de la temporada de esquí para este sábado, día 29 de noviembre, que se alargará hasta el 6 de abril de 2026, si las condiciones lo permiten.

Inauguración de la estació Baqueira Beret en 1964. / Archivo

Cinco nuevas pistas

La llegada de la ola de frío ha dado un respiro a los responsables del complejo, que el año pasado tuvieron que atrasar la apertura hasta diciembre, debido a las altas temperaturas de la región y las incesantes precipitaciones.

Durante la presentación oficial, celebrada este martes en la Llotja de Lleida, Xavi Ubeira, el director de la estación, se ha mostrado optimista con el arranque de la nueva temporada: “Confiamos en repetir cifras de empleo similares a las últimas temporadas, aproximándonos al millón de usuarios hasta Semana Santa de 2026”.

Además, ha anunciado el estreno de cinco nuevas pistas, que sumarán 2 kilómetros a sus terrenos, que se situarán, así, en los 173km esquiables.

Una aplicación para esquiadores

Para mejorar la experiencia del usuario, Baqueira Beret ha añadido dos nuevos vehículos pisanieves, que permiten trabajar con mayor precisión en pendientes pronunciadas.

También ha instalado 14 nuevas máquinas de nieve de alta eficiencia, que han sustituido a 12 modelos antiguos.

Sin embargo, la principal novedad para el esquiador es la incorporación de la 'Ski Track App', una aplicación que acompaña al deportista durante toda su jornada: permite registrar los descensos con detalle, visualizar rutas en 3D y compartir la ubicación en tiempo real con otros usuarios.

Nuevos horarios y precios

Además, la aplicación integra un mapa 2D interactivo con geolocalización, que facilita la orientación en todo el suelo esquiable.

Finalmente, esta temporada se opta por la retirada de residuos mediante drones, que permitirán una limpieza más precisa y rápida.

El horario de las pistas es de lunes a domingo de 08.45h de la mañana a 16.45h de la tarde y el precio del abono diario para esta temporada se situará en los 71,50 euros.