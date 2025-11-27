Regresa el mercado medieval más famoso de Catalunya: a tan solo una hora de Barcelona

Los mercados medievales son una de las tradiciones más arraigadas en Catalunya.

Durante todo el año, muchos municipios de la comunidad autónoma viajan atrás en el tiempo hasta convertirse en el epicentro de la Edad media, una época caracterizada por los caballeros, las princesas y las brujas.

Y es que estos eventos culturales atraen a visitantes de cualquier punto del mapa, que se acercan para ver los teatros callejeros, degustar la comida artesanal de los puestos o vestir sus mejores trajes de cuento.

Un gran poblado medieval

Además, la ambientación, con música tradicional, trajes de época y comida típica, convierte el paseo en una experiencia inmersiva que gusta tanto a pequeños como a mayores.

De hecho, una de las ferias medievales más famosas de España se ubica en Catalunya, concretamente en Vic (Osona, Barcelona), y este año se celebrará del 6 al 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución.

Y es que, como cada diciembre desde hace ya 29 años, Vic se transforma en un gran poblado medieval donde el tiempo parece detenerse.

Músicos, bufones y acróbatas

Recorrer sus calles es como estar entrando en otra época: la música resuena en cada plaza, las carpas llenan el ambiente de colores, los teatros medievales recorren cada rincón y el olor de las especias y las brasas invitan a descubrir sabores olvidados.

Asimismo, aparecen artesanos que muestran oficios tradicionales, pasacalles con músicos, bufones y acróbatas, así como paradas repletas de dulces, quesos, embutidos y conservas elaboradas como antaño.

La 'Previa del medieval'

Además, desde este jueves y hasta este domingo, Vic celebra la ‘Previa del medieval’, un conjunto de actividades culturales entre las que se encuentran visitas guiadas a museos, presentaciones de libros, conferencias, talleres de comida y manualidades.

Finalmente, este año se celebrará la primera edición del concurso ‘El Éter del mercado medieval de Vic’, una iniciativa que busca reconocer y distinguir los mejores productos artesanales y agroalimentarios del mercado medieval de Vic 2025.

El objetivo es promover la creatividad, la originalidad y la excelencia de los productos que dan vida a este evento único, poniendo en valor el territorio y reforzando el mercado como destino cultural, turístico y gastronómico.

Los premios del concurso

Los premios se dividirán en cuatro categorías:

Artesanía : productos hechos de madera, metal, cuero, cerámica, textil, cosmética, cera, vidrio o ilustraciones.

: productos hechos de madera, metal, cuero, cerámica, textil, cosmética, cera, vidrio o ilustraciones. Arte y productos singulares.

y singulares. Alimentación : dulces, salados, bebidas y condimentos y especias.

: dulces, salados, bebidas y condimentos y especias. Gastronomía: Platos inspirados en la cocina medieval adaptados a la actualidad.

Las 4 elaboraciones ganadoras serán galardonadas como ‘Producto Éter del Mercat medieval de Vic 2025’, con un distintivo especial y difusión en las redes sociales y canales oficiales del Organisme autònom de fires i mercats (Ofim).