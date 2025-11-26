Ni Rosalía ni Buenafuente: estos son los nuevos famosos que se incorporan a la tradición del ‘caganer’

Una de las tradiciones más queridas en Catalunya, pero que más sorprenden a los de fuera es la figura del ‘caganer’, un hombrecillo defecando.

Esta estatuilla, con su particular barretina roja, es uno de los elementos más tradicionales y originales de la Navidad catalana, junto con el Tió de Nadal, que también caga, pero regalos.

El origen de esta escultura no se conoce a ciencia cierta, pero existen varias leyendas que intentan explicarlo.

Elemento de sátira

Como explicaba el folklorista Joan Amades, el personaje del 'caganer' está relacionado directamente con la fertilidad de la tierra. Según explica, la figura abona el pesebre con estiércol para asegurar la salud y la tranquilidad de todo el año.

Lo que sí es cierto es que esta tradición se ha transformado a lo largo de los años y ahora encontramos ‘caganers’ de todo tipo, y los que más acaparan miradas son los que tienen la cara de nuestros famosos favoritos.

Actualmente, el ‘caganer’ funciona como un elemento de sátira y para homenajear a artistas, deportistas, políticos o figuras históricas desde la tradición catalana.

Traspasa fronteras

Y es que, gracias a la imaginación de los artesanos catalanes, el ‘caganer’ ha traspasado las fronteras del país.

Las figuras se venden en los mercados navideños más populares de la comunidad autónoma, como es el caso de la Fira navideña de Santa Llúcia, que atrae visitantes de todo el mundo para hacerse con una de estas originales estatuillas.

Cada año, los ‘caganers’ se reinventan e incorporan nuevas caras conocidas a su colección: para este 2025, la compañía caganer.com ha ampliado su catálogo hasta las 750 figuras, la cifra más alta en sus 33 años de existencia.

Los nuevos modelos

Entre los nuevos personajes que tendrán su propio 'caganer' se encuentran la cantante Aitana, parejas del cómic y la animación como Mortadelo y Filemón, Rick y Morty, Zipi y Zape o incluso Calamardo y Patricio, de Bob Esponja.

También se incorporan el Papa León XIV, la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, los futbolistas Pedri, Cubarsi y Raphinha del FC Barcelona, así como Cat, la mascota del equipo.

Asimismo, se podrán adquirir estatuillas del diseñador Karl Lagerfeld o del jugador de baloncesto LeBron James.

#barça🔵🔴 #novedades #barcelona ♬ original sound - caganer.com @original_caganer.com ⚽️Tres cracs, tres Caganers: Pedri, Raphinha i Cubarsí. Quan el futbol es viu a la pell: la pausa, l’espurna i el coratge… ara en una figura que et fa reviure cada jugada. 🛒 Disponibles a caganer.com · Segueix-nos per a més novetats. ⚽️Tres cracks, tres Caganers: @pedri, @raphinha y Cubarsí. Cuando el fútbol se siente en la piel: la pausa, la chispa y el coraje… ahora en una figura que te hace revivir cada jugada. 🛒Disponibles en caganer.com · Síguenos para más novedades. ⚽️Three stars, three Caganers: Pedri, Raphinha & Cubarsí. Football you can feel: calm, spark and courage—now in a figure that brings every play back to life. 🛒Available at caganer.com · Follow us for new releases. #caganer365 #fcbarcelona

El peluche viral

El mundo del cine y las series también está muy presente este año: el Padrino, Miércoles Addams (de la serie Wednesday) Rocky Balboa o el protagonista del anime Pokémon, Ash Ketchum con su inseparable Pikachu.

También ponen a la venta un pack con todos los miembros de los Beatles o dos ‘Labubu’, el peluche viral que triunfa en las redes sociales.

Dónde conseguir un ‘caganer’

Para hacerse con una de estas figuras basta con acercarse a una de las tiendas físicas de la empresa, que se ubican en Barcelona, Madrid, Bilbao y Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Girona).

También pueden adquirirse a través de la página web oficial de la compañía, que hace envíos a cualquier parte del mundo.

Para vivir la experiencia navideña al completo, lo mejor es pasearse por los mercados navideños como el de Santa Llúcia o Sagrada Familia, donde se pueden elegir las figuras en el mismo lugar.