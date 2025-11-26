Tradiciones navideñas
Ni Rosalía ni Buenafuente: estos son los nuevos famosos que se incorporan a la tradición del ‘caganer’
Las figuras se venden en los mercados navideños más populares de la comunidad autónoma
La ciudad catalana candidata a ser la Capital Europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
Planes culturales en Barcelona por Navidad: talleres, mercados y actividades gratis en museos
Una de las tradiciones más queridas en Catalunya, pero que más sorprenden a los de fuera es la figura del ‘caganer’, un hombrecillo defecando.
Esta estatuilla, con su particular barretina roja, es uno de los elementos más tradicionales y originales de la Navidad catalana, junto con el Tió de Nadal, que también caga, pero regalos.
El origen de esta escultura no se conoce a ciencia cierta, pero existen varias leyendas que intentan explicarlo.
Elemento de sátira
Como explicaba el folklorista Joan Amades, el personaje del 'caganer' está relacionado directamente con la fertilidad de la tierra. Según explica, la figura abona el pesebre con estiércol para asegurar la salud y la tranquilidad de todo el año.
Lo que sí es cierto es que esta tradición se ha transformado a lo largo de los años y ahora encontramos ‘caganers’ de todo tipo, y los que más acaparan miradas son los que tienen la cara de nuestros famosos favoritos.
Actualmente, el ‘caganer’ funciona como un elemento de sátira y para homenajear a artistas, deportistas, políticos o figuras históricas desde la tradición catalana.
Traspasa fronteras
Y es que, gracias a la imaginación de los artesanos catalanes, el ‘caganer’ ha traspasado las fronteras del país.
Las figuras se venden en los mercados navideños más populares de la comunidad autónoma, como es el caso de la Fira navideña de Santa Llúcia, que atrae visitantes de todo el mundo para hacerse con una de estas originales estatuillas.
Cada año, los ‘caganers’ se reinventan e incorporan nuevas caras conocidas a su colección: para este 2025, la compañía caganer.com ha ampliado su catálogo hasta las 750 figuras, la cifra más alta en sus 33 años de existencia.
Los nuevos modelos
Entre los nuevos personajes que tendrán su propio 'caganer' se encuentran la cantante Aitana, parejas del cómic y la animación como Mortadelo y Filemón, Rick y Morty, Zipi y Zape o incluso Calamardo y Patricio, de Bob Esponja.
También se incorporan el Papa León XIV, la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, los futbolistas Pedri, Cubarsi y Raphinha del FC Barcelona, así como Cat, la mascota del equipo.
Asimismo, se podrán adquirir estatuillas del diseñador Karl Lagerfeld o del jugador de baloncesto LeBron James.
El peluche viral
El mundo del cine y las series también está muy presente este año: el Padrino, Miércoles Addams (de la serie Wednesday) Rocky Balboa o el protagonista del anime Pokémon, Ash Ketchum con su inseparable Pikachu.
También ponen a la venta un pack con todos los miembros de los Beatles o dos ‘Labubu’, el peluche viral que triunfa en las redes sociales.
Dónde conseguir un ‘caganer’
Para hacerse con una de estas figuras basta con acercarse a una de las tiendas físicas de la empresa, que se ubican en Barcelona, Madrid, Bilbao y Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Girona).
También pueden adquirirse a través de la página web oficial de la compañía, que hace envíos a cualquier parte del mundo.
Para vivir la experiencia navideña al completo, lo mejor es pasearse por los mercados navideños como el de Santa Llúcia o Sagrada Familia, donde se pueden elegir las figuras en el mismo lugar.
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud