Llegan los días más cortos y las noches más largas a Catalunya: a partir de este día

La llegada del horario de invierno inaugura la etapa de los días más cortos, un fenómeno que se prolonga hasta bien entrado diciembre.

La salida y la puesta del sol condiciona las rutinas diarias, por lo que muchos expertos abogan por mantener una única franja horaria durante todo el año y, así, evitar alteraciones en los ciclos circadianos del organismo.

Barcelona es una de las ciudades españolas donde llega antes la puesta de sol: a principios de diciembre, la oscuridad aparece incluso antes de las cinco y media.

Día de Santa Lucía, mengua la noche y crece el día

De hecho, se espera que los atardeceres más tempranos del año tengan lugar entre el puente de la Constitución y los días previos a la Navidad.

Entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre, el sol desaparecerá de la capital catalana a las 17.21h y, de ese día en adelante, las jornadas ya no se acortarán más.

A partir del 13 de diciembre, las tardes comenzarán a ser un poco más largas, en consonancia con el refrán “Día de Santa Lucía [13 de diciembre], mengua la noche y crece el día”.

Distintos posicionamientos

Pero, aunque las tardes sean más extensas, el amanecer se demorará más en llegar, por lo que hasta el solsticio de invierno seguirá habiendo más horas de oscuridad que de luz.

Y es que, a pesar de que este horario presenta ciertos beneficios para la salud, la reducción de horas de luz solar puede influir negativamente en el estado de ánimo.

Aun así, las opiniones no son unánimes: varios expertos sostienen que el horario de invierno es el más beneficioso para la salud, porque favorece un descanso más adecuado y una mayor sincronización con los ritmos naturales del organismo.

De hecho, desde la Sociedad española de sueño defienden que el horario invernal promueve un mejor ritmo biológico, que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual y a disminuir la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad e insomnio.

Efectos negativos

Desde otro punto de vista, salir del trabajo de noche durante los meses de invierno provoca que el estado de ánimo se resienta y que la sensación de cansancio sea mayor.

Además, la falta de luz solar tiene efectos directos sobre el organismo: el cuerpo segrega menos melatonina, la energía es menor y se percibe más tristeza.

Para ganar más horas de luz durante el día, los catalanes deberán esperar hasta el Día de Reyes, momento en que, poco a poco, los días serán más largos.

¿Cuándo se pondrá el sol?

Estos son las franjas horarias oficiales de las puestas de sol en Barcelona hasta el 26 de diciembre, Día de Sant Esteve:

Jueves 27 y viernes 28 de noviembre: 17.24h.

Sábado 29 y domingo 30 de noviembre, y lunes 1 de diciembre: 17.23h.

Del martes 2 al domingo 14 de diciembre: 17.22h.

Del lunes 15 al miércoles 17 de diciembre: 17.23h.

Del jueves 18 al sábado 20 de diciembre: 17.24h.

Domingo 21 y lunes 22 de diciembre: 17.25h.

Martes 23 de diciembre: 17.26h.

Miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: 17.27h.

Viernes 26 de diciembre: 17.28h.

La realidad es que nunca llueve a gusto de todos, y la sociedad en este aspecto está bastante dividida entre los que prefieren el horario de verano o el de invierno.