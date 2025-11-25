Esta es la localidad catalana que recomienda 'National Geographic': con casas de piedra y muchas flores

Rosas, margaritas, tulipanes, dalias… Las flores son uno de los elementos más bellos de la naturaleza y acompañan tanto en los momentos importantes de la vida como en los rituales relacionados con la muerte.

Desde bodas y nacimientos hasta los cementerios, las flores se convierten en símbolo de celebración, recuerdo y despedida.

Cada especie, con su forma y color característicos, aporta un significado distinto. En el caso de la rosa: su simbolismo abarca el amor, la belleza o la pasión, mientras que los girasoles desean buena suerte y riqueza.

Otras, como los crisantemos, están directamente vinculadas con el Día de Todos los Santos, y simbolizan la vida, la muerte y la longevidad.

Entre los pueblos más bonitos de España

Pasear entre flores alegra la vista a cualquiera: la delicadeza y los colores intensos de los pétalos transmiten una sensación de calma y belleza inigualable.

De hecho, en Catalunya existen diferentes pueblos por donde adentrarse a través de estos maravillosos y coloridos paisajes, y hay uno que se dice que tiene más flores que personas.

Se trata de Bagergue, un pequeño pueblo ubicado en la Vall d’Aran de poco más de 100 habitantes e incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España desde 2019.

El más alto de la comarca

Situado a 1.419 metros, es la villa habitada más alta de la Vall d’Aran y se caracteriza por sus calles engalanadas con flores de todo tipo. Surfinias, petunias, geranios… sus vecinos muestran su entusiasmo e implicación en las tareas de embellecimiento de este pueblo tan acogedor.

Por este motivo, Viles Florides, la iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), le otorgó la máxima distinción de entre los pueblos catalanes que cuidan la ornamentación urbana.

La asociación promueve la transformación de rincones, pueblos y ciudades de Catalunya y Andorra mediante el uso de flores, árboles y espacios verdes. Por el momento, reúne a más de 170 municipios, entre ellos Bagergue.

Bagergue. / Ajuntament Naut Aran

Abanico de posibilidades

Aunque en invierno el paisaje es monocromático por la nieve que tapiza hasta el último rincón, en lo que queda de otoño presenta una fusión de colores vibrantes.

Asimismo, además de destacar por sus plantas, el pueblo alberga un precioso casco histórico, que forma parte del inventario del Patrimonio arquitectónico de Catalunya.

Por su ubicación privilegiada, Bagergue presenta un buen abanico de posibilidades, tanto en verano como en invierno.

Y es que, aunque ahora sea impensable por el frío, la localidad posee una especie de “playa”, un sitio en el que se forman unas balsas naturales en el río y que permite a sus visitantes disfrutar de un baño refrescante durante los días más calurosos del año.

Iglesias y casas de piedra

Entre sus edificios destaca la iglesia parroquial de Sant Feliu, de origen románico; el museo etnológico privado Eth Corrau, con 2.500 piezas; utensilios y objetos artesanales, fieles a la historia y tradición de la Vall d'Aran y la ermita de Santa Margarida, donde se celebra la romería cada 20 de julio.

Otras paradas imprescindibles son las casas de piedra, entre ellas la Casa Menginat, perteneciente a una familia de la nobleza, o la Casa es de Pansart.

Finalmente, se debe visitar la quesería más alta del Pirineo: Hormatges Tarrau, que se encuentra a 1.419 metros de altitud e incluye una degustación de queso aranés.