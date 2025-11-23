Las dos calles más estrechas de Catalunya: miden menos de un metro y se encuentran en la misma comarca

Catalunya alberga miles de secretos y curiosidades en cada rincón de la comunidad autónoma: sus más de 900 municipios están llenos de historias que se esconden detrás de tiendas, núcleos antiguos, portales, iglesias o calles.

Y es que resulta imposible no perderse entre las callejuelas de este maravilloso territorio, algunas tan diminutas que a más de uno les costará trabajo adentrarse en ellas.

De hecho, la calle más pequeña de Catalunya cuenta una historia que muchos desconocen: se trata del Carrer dels jueus en el municipio del Sarral (Conca de Barberà, Tarragona).

La calle más estrecha de Catalunya

Con tan solo 57 centímetros de ancho, se posiciona como la calle más estrecha de la comunidad autónoma, incluida en el inventario del Patrimonio arquitectónico de Catalunya.

El trazado de la calle comunica con dos puntos clave del casco antiguo: la Plaza de la Iglesia y el Carrer Major. Además, el camino pasa por impresionantes arcos apuntados que sirven de contrafuerte y pasadizos a las viviendas.

El nombre de la calle no es algo casual: antes formaba parte del barrio judío del municipio, donde vivían familias hebreas importantes a lo largo de los siglos XIII y XIV.

Carrer dels Jueus. / Jordi D. A. / Wikipedia

Familias judías

De hecho, los Astruch, Perfeyt o Dez Poertell fueron de las familias más importantes en la economía de la villa, especialmente en las ramas de las finanzas y la sanidad.

Además, la economía mantiene un estrecho vínculo con sus antepasados: la localidad es reconocida como la capital del alabastro de Catalunya por su maestría en el trabajo de esta piedra semitransparente.

De hecho, muchos de estos talleres continúan abiertos y funcionando y existe un museo dedicado a ello, el Museu de l’Alabastre.

La segunda en el podio

La segunda calle más estrecha de Catalunya también se encuentra en la Conca de Barberà, específicamente en el municipio de Vimbodí i Poblet.

Se trata del Carrer de les abraçades y, a pesar de ser más ancha, sus 94 centímetros también esconden siglos de historia.

La calle une el Carrer Major con la Placeta de la Verdura y su nombre tiene un origen muy curioso: es nombrada así porque si dos personas se cruzan en la callejuela no pueden pasar sin abrazarse.

Carrer de les abraçades / Ajuntament de Vimbodí i Poblet

Detalles pintorescos

Además, en la entrada de la vía se encuentra un mosaico con un poema de la autora Teresa Duch, nacida en Vimbodí y Poblet en 1956.

Testigo de épocas prehistóricas, la población alberga también el museo del vidrio, una de las sedes del Museo Comarcal de la Conca de Barberà.

Presenta, además, pintorescos detalles dentro de su patrimonio natural y geográfico, como las casas colgantes, el Gorg o el famoso Real Monasterio de Poblet.