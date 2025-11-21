‘Girona Buddies’, la forma fácil de hacer amigos y aprender catalán

Varios vecinos extranjeros de la ciudad de Girona han creado una comunidad para conocer gente interesada en aprender catalán.

Se suelen reunir en una cafetería para merendar y, mientras tanto, conversar entre ellos en catalán para aprender el idioma y hablarlo con fluidez.

Aprender catalán

La comunidad, llamada ‘Girona Buddies’, surgió el pasado mes de febrero y ya cuenta con más de 500 miembros en su página web.

El objetivo del grupo es ayudar a personas extranjeras que viven en Girona a aprender catalán junto a personas que se encuentran en la misma situación.

Además, también se organizan quedadas, totalmente gratuitas, para aprender otros idiomas como inglés, italiano o castellano.

“Antes me daba pereza aprender catalán, pero un día pensé: '¿por qué no?, siempre es positivo aprender un idioma'”, explica a la agencia de noticias Acn Marc, un participante de las quedadas originario de Manchester.

Otras actividades

Esta iniciativa no solo ayuda a las personas extranjeras a aprender catalán, sino que también sirve para hacer nuevas amistades en un entorno en el que quizás todavía no tienen muchos conocidos.

Además de quedar para tomar un café, a la vez que hablan y practican el catalán, la comunidad organiza otro tipo de eventos como caminatas, cenas o sesiones de pilates.

En sus redes sociales cuentan a mediados de noviembre con más de 1.500 seguidores y comparten fotos y vídeos de sus quedadas.

Próximos eventos

Para este sábado, día 22, por ejemplo, han organizado un paseo desde Llançà (Alt Empordà, Girona) hasta el monasterio de Sant Pere de Rodes, en Port de la Selva (Alt Empordà, Girona).

Ese mismo sábado, también participarán en una recogida de juguetes y ropa que organiza el centro cívico de Fornells de la Selva (Gironès).