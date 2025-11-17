Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mascotas

Ni Lucas ni Rex: estos son los nombres de perro más populares en Catalunya

Los dueños siguen optando por nombres cortos y fáciles de pronunciar

Es oficial: ya hay más mascotas que bebés en Catalunya, estos son los motivos

Las 7 razas de perro pequeño para tener en casa

Un perro en el Parc Fluvial del Besòs.

Un perro en el Parc Fluvial del Besòs. / Marc Asensio Clupés / EPC

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Desde hace décadas, tener una mascota se ha convertido en la ilusión de miles de personas que desean sentirse acompañadas por un peludo de cuatro patas.

De hecho, en Catalunya ya se registra casi el doble de animales que bebés.

Mientras los nacimientos han caído un 32% en las últimas dos décadas, la adopción de animales se ha disparado un 62%.

Como indican datos recogidos por la agencia Europa Press, en 2024 la comunidad autónoma tenía más de 1,6 millones de animales registrados, de los cuales 1,3 millones eran perros y alrededor de 340.000 gatos

Leales, fieles y cariñosos

Y es que el perro sigue siendo el animal de compañía predilecto a la hora de escoger mascota

Esta tendencia ha seguido a lo largo de los años, y no es para menos: los canes son animales leales, fieles y cariñosos, una compañía que se ha convertido en una parte fundamental de la vida de muchos.

Los más populares

Igual que con los recién nacidos, escoger nombre se convierte en un auténtico debate entre quienes prefieren algo clásico y quienes apuestan por la originalidad

Y es que, sin duda, Coco es oficialmente el nombre más popular en Catalunya, seguido de Kira, Nala y Lola

Estos datos, publicados recientemente por Rover, la plataforma de cuidadores y paseadores de mascotas, revelan las principales tendencias de la comunidad autónoma a la hora de elegir cómo llamar a los animales.

Postres y comida

Además, existen otros nombres que, pese a no entrar en el top de más populares, han experimentado un aumento en su uso, como Vader -de Darth Vader, el malo de la saga de 'La guerra de las galaxias'- ha aumentado un 741% en lo que llevamos de año.

A este le sigue Amora, villana de los cómics de Thor, que presenta una tendencia al alza del 541%.

Otros dueños de mascotas optan por un tono más humorístico: según el informe, cada vez más personas se inspiran en postres, bebidas y snacks para elegir el nombre de sus mascotas.

Así, proliferan las Natilla, Rosquilla y Tonic, que en total se disparan un 238%, mientras que Sherry sube un 205% y Pan un 138%.

Un clásico de la comedia

Otros nombres como Vainilla, Uva o Croqueta muestran cómo los gustos culinarios también son una opción muy común.

Los personajes televisivos o cinematográficos siguen siendo unos de los favoritos a la hora de escoger nombre para las mascotas. 

Fermín lidera el ranking nacional; el personaje de 'La que se avecina', interpretado por el actor Fernando Tejero, se ha convertido en un clásico de la comedia española hasta el punto de ser de los más escogidos como nombre de peludo

El papel de la música

A Fermín le sigue Ghost, el lobo huargo de Jon Snow en 'Juego de tronos'. También destaca Logan, que evoca al patriarca de 'Succession'.

Como ya es costumbre, la música irrumpe en el listado de nombres tendencia nacional. Melody aparece por primera vez impulsada por Eurovisión, y no es casualidad que 'Diva', título de la canción que llevó a la artista a brillar, también esté en el ránking.

Nombres cortos

El sexo de las mascotas también juega un papel fundamental a la hora de escoger nombre. Entre las hembras, los más usados son Luna, Nala, Kira, Lola, Bimba y Mia, transmitiendo cercanía y sonoridad agradable

En los machos, Coco, Thor, Max, Leo, Rocky y Simba lideran las preferencias. En general, los tutores siguen optando por nombres cortos, fáciles de pronunciar y con personalidad, que reflejan cariño y afinidad con sus compañeros de cuatro patas. 

Los 10 nombres más usados en Catalunya:

  1. Coco.
  2. Kira.
  3. Nala.
  4. Lola.
  5. Luna.
  6. Max.
  7. Thor.
  8. Mia.
  9. Nina.
  10. Bruno.

Los 10 nombres que más aumentan en uso:

  1. Vader (+741%).
  2. Amora (+541%).
  3. Austin (+541%).
  4. Chip (+541%).
  5. Dorian (+541%).
  6. Isko (+541%).
  7. Kayn (+541%).
  8. Matías (+541%).
  9. Muna (+541%).
  10. Panxo (+541%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  2. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  3. Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
  4. Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  5. Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
  6. María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
  7. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  8. Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA

Xavi Pascual: día uno del segundo mandato en el Barça de básquet

Xavi Pascual: día uno del segundo mandato en el Barça de básquet

La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR

La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR

Autobuses de todo el mundo adoptarán medidas de accesibilidad impulsadas por Barcelona

Autobuses de todo el mundo adoptarán medidas de accesibilidad impulsadas por Barcelona

DIRECTO | El PSOE reta a Mazón a mostrar los whatsapps de la consellera Salomé Pradas

DIRECTO | El PSOE reta a Mazón a mostrar los whatsapps de la consellera Salomé Pradas

Grudiva despide a 37 trabajadores de su fábrica en Granollers: "Las máquinas se las llevan a India y tememos que acaben cerrando"

Grudiva despide a 37 trabajadores de su fábrica en Granollers: "Las máquinas se las llevan a India y tememos que acaben cerrando"

‘Girona Buddies’, la forma fácil de hacer amigos y aprender catalán

‘Girona Buddies’, la forma fácil de hacer amigos y aprender catalán

"¿Antes se educaba mejor? ¿Has visto cómo escriben los adultos en Facebook?"

"¿Antes se educaba mejor? ¿Has visto cómo escriben los adultos en Facebook?"

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo