Ni Lucas ni Rex: estos son los nombres de perro más populares en Catalunya

Desde hace décadas, tener una mascota se ha convertido en la ilusión de miles de personas que desean sentirse acompañadas por un peludo de cuatro patas.

De hecho, en Catalunya ya se registra casi el doble de animales que bebés.

Mientras los nacimientos han caído un 32% en las últimas dos décadas, la adopción de animales se ha disparado un 62%.

Como indican datos recogidos por la agencia Europa Press, en 2024 la comunidad autónoma tenía más de 1,6 millones de animales registrados, de los cuales 1,3 millones eran perros y alrededor de 340.000 gatos.

Leales, fieles y cariñosos

Y es que el perro sigue siendo el animal de compañía predilecto a la hora de escoger mascota.

Esta tendencia ha seguido a lo largo de los años, y no es para menos: los canes son animales leales, fieles y cariñosos, una compañía que se ha convertido en una parte fundamental de la vida de muchos.

Los más populares

Igual que con los recién nacidos, escoger nombre se convierte en un auténtico debate entre quienes prefieren algo clásico y quienes apuestan por la originalidad.

Y es que, sin duda, Coco es oficialmente el nombre más popular en Catalunya, seguido de Kira, Nala y Lola.

Estos datos, publicados recientemente por Rover, la plataforma de cuidadores y paseadores de mascotas, revelan las principales tendencias de la comunidad autónoma a la hora de elegir cómo llamar a los animales.

Postres y comida

Además, existen otros nombres que, pese a no entrar en el top de más populares, han experimentado un aumento en su uso, como Vader -de Darth Vader, el malo de la saga de 'La guerra de las galaxias'- ha aumentado un 741% en lo que llevamos de año.

A este le sigue Amora, villana de los cómics de Thor, que presenta una tendencia al alza del 541%.

Otros dueños de mascotas optan por un tono más humorístico: según el informe, cada vez más personas se inspiran en postres, bebidas y snacks para elegir el nombre de sus mascotas.

Así, proliferan las Natilla, Rosquilla y Tonic, que en total se disparan un 238%, mientras que Sherry sube un 205% y Pan un 138%.

Un clásico de la comedia

Otros nombres como Vainilla, Uva o Croqueta muestran cómo los gustos culinarios también son una opción muy común.

Los personajes televisivos o cinematográficos siguen siendo unos de los favoritos a la hora de escoger nombre para las mascotas.

Fermín lidera el ranking nacional; el personaje de 'La que se avecina', interpretado por el actor Fernando Tejero, se ha convertido en un clásico de la comedia española hasta el punto de ser de los más escogidos como nombre de peludo.

El papel de la música

A Fermín le sigue Ghost, el lobo huargo de Jon Snow en 'Juego de tronos'. También destaca Logan, que evoca al patriarca de 'Succession'.

Como ya es costumbre, la música irrumpe en el listado de nombres tendencia nacional. Melody aparece por primera vez impulsada por Eurovisión, y no es casualidad que 'Diva', título de la canción que llevó a la artista a brillar, también esté en el ránking.

Nombres cortos

El sexo de las mascotas también juega un papel fundamental a la hora de escoger nombre. Entre las hembras, los más usados son Luna, Nala, Kira, Lola, Bimba y Mia, transmitiendo cercanía y sonoridad agradable.

En los machos, Coco, Thor, Max, Leo, Rocky y Simba lideran las preferencias. En general, los tutores siguen optando por nombres cortos, fáciles de pronunciar y con personalidad, que reflejan cariño y afinidad con sus compañeros de cuatro patas.

Los 10 nombres más usados en Catalunya:

Coco. Kira. Nala. Lola. Luna. Max. Thor. Mia. Nina. Bruno.

Los 10 nombres que más aumentan en uso: