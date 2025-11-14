Escenarios de película
El rincón de Igualada que está ya en la historia del cine
En la capital de l'Anoia se han rodado grandes producciones cinematográficas
"Inmejorable": el bar de Igualada aclamado por sus tapas caseras
Estos son los 5 mejores restaurantes de Igualada según Tripadvisor
Pol Collado
El Hostal Canaletas de Igualada, ubicado en la Avinguda Mestre Muntaner de la ciudad, se ha convertido en un escenario habitual de producciones cinematográficas, con lo que se ha ganado un sitio en la historia del cine de este país.
Del metro de Barcelona a un bar de Igualada
Recientemente, destaca por ser uno de los lugares donde se ha rodado la película 'Estación Rocafort'. El filme de terror y suspense de Luis Prieto, que se estrenó el pasado 6 de septiembre en cines, se centra en las leyendas urbanas que rodean este punto de la red ferroviaria subterránea de Catalunya, pero a la vista está que no solo se ha rodado en la misma estación.
En una secuencia donde existe una reunión entre Laura y su misteriosa amiga Cris con Román, tres de los protagonistas de la película, se utiliza la cafetería del Hostal Canaletas como punto de encuentro.
De la Barcelona exterior, aparte de la playa de la Barceloneta, solo hacen el rodaje en este bar; por tanto, parece ser un lugar importante para el creador, ya que se tarda casi una hora en coche desde Barcelona hasta Igualada.
Otras producciones, incluso publicitarias
El exterior de la cafetería del Canaletas también ha acogido el rodaje de 'Hache', una serie española original de Netflix que se estrenó en 2019. La serie de 8 capítulos, protagonizada por Adriana Ugarte y Javier Rey, se inspira en el mundo de la droga en la Barcelona de los años 60.
La reconocida directora de cine y guionista española, Isabel Coixet, también ha utilizado este hotel para su película 'Ayer no termina nunca', estrenada y presentada en el Festival de Málaga de Cine Español en 2013, donde ganó 4 premios.
Además, esta localización ha sido recurrente para rodajes de producciones publicitarias. El último caso conocido es la visita del actor español Antonio Banderas al Hostal Canaletas para grabar un anuncio publicitario durante la tarde del 23 de mayo de este mismo año.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia