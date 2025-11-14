Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escenarios de película

El rincón de Igualada que está ya en la historia del cine

En la capital de l'Anoia se han rodado grandes producciones cinematográficas

Plaza del Ayuntamiento de Igualada

Plaza del Ayuntamiento de Igualada / Wikimedia Commons

Pol Collado

El Hostal Canaletas de Igualada, ubicado en la Avinguda Mestre Muntaner de la ciudad, se ha convertido en un escenario habitual de producciones cinematográficas, con lo que se ha ganado un sitio en la historia del cine de este país.

Del metro de Barcelona a un bar de Igualada

Recientemente, destaca por ser uno de los lugares donde se ha rodado la película 'Estación Rocafort'. El filme de terror y suspense de Luis Prieto, que se estrenó el pasado 6 de septiembre en cines, se centra en las leyendas urbanas que rodean este punto de la red ferroviaria subterránea de Catalunya, pero a la vista está que no solo se ha rodado en la misma estación.

En una secuencia donde existe una reunión entre Laura y su misteriosa amiga Cris con Román, tres de los protagonistas de la película, se utiliza la cafetería del Hostal Canaletas como punto de encuentro.

De la Barcelona exterior, aparte de la playa de la Barceloneta, solo hacen el rodaje en este bar; por tanto, parece ser un lugar importante para el creador, ya que se tarda casi una hora en coche desde Barcelona hasta Igualada.

Cafetería protagonista de rodajes del Hotel Canaletas de Igualada

Cafetería protagonista de rodajes del Hotel Canaletas de Igualada / Nou Centre Igualada

¿En qué lugares de (no solo) Barcelona se rodó 'Estación Rocafort'?

Otras producciones, incluso publicitarias

El exterior de la cafetería del Canaletas también ha acogido el rodaje de 'Hache', una serie española original de Netflix que se estrenó en 2019. La serie de 8 capítulos, protagonizada por Adriana Ugarte y Javier Rey, se inspira en el mundo de la droga en la Barcelona de los años 60.

La reconocida directora de cine y guionista española, Isabel Coixet, también ha utilizado este hotel para su película 'Ayer no termina nunca', estrenada y presentada en el Festival de Málaga de Cine Español en 2013, donde ganó 4 premios.

Además, esta localización ha sido recurrente para rodajes de producciones publicitarias. El último caso conocido es la visita del actor español Antonio Banderas al Hostal Canaletas para grabar un anuncio publicitario durante la tarde del 23 de mayo de este mismo año.

