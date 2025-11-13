Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historia y paisaje

Descubre dos búnkeres de guerra escondidos en un islote secreto de Catalunya que revelan su pasado

Durante más de 3.000 años fue usado de refugio, fortaleza y punto de vigilancia

Vistas desde una playa de Llancà.

Patricia López Avilés

Barcelona
A lo largo del tiempo, Catalunya ha vivido decenas de momentos históricos que han dejado una huella imborrable en el territorio.

Desde la época de los íberos y la posterior llegada de los romanos, que fundaron ciudades como Tarraco (Tarragona) o Barcino (Barcelona), el territorio catalán ha sido un cruce de diferentes culturas, tradiciones y pensamiento

Entre los acantilados del Empordà

A pesar de los años que han pasado desde entonces, Catalunya aún conserva recuerdos en forma de ruina de todos estos siglos. Muchos de estos vestigios se encuentran en la Costa Brava, y algunos de ellos en el pueblo de Llançà (Alt Empordà, Girona).

El municipio conserva una pequeña isla unida a tierra firme por un espigón por la que han pasado diferentes poblados y que, a pesar de su tamaño, esconde siglos de historia.

Se trata del islote del Castellar, situado en la costa de Llançà, entre los imponentes acantilados marítimos del Alt Empordà. Aunque pueda parecer un trozo de tierra surgido del mar, durante siglos ha sido usado de refugio, fortaleza y punto de vigilancia.

Siglos de historia

Los hallazgos más antiguos datan del final de la Edad de Bronce (siglos X-VII a.C.), y es que se han encontrado trozos de cerámica, decoraciones y entierros que apuntan a que el islote pudo ser un centro de intercambio, vinculado a las rutas comerciales de la época o también un lugar de rituales.

Asimismo, en el centro de la isla se hallan los restos de una torre de vigilancia medieval de planta circular. Se intuye que esta servía como punto defensivo ante las incursiones piratas al puerto de Llançà y los conflictos fronterizos. 

El conjunto contaba con cañones y con un reducido número de soldados para prestar servicio. No obstante, fue destruido en el siglo XVIII por las tropas francesas durante la Guerra dels Segadors, dejando únicamente ruinas que aún pueden observarse. 

Búnkeres de guerra

Lo que más sorprende a día de hoy es que durante los años de la Segunda República (1931-1936), se construyeron dos búnkeres entre las rocas de la cima del Castellar diseñados como refugios ante posibles ataques navales. 

Estas estructuras son todavía visibles y se mantienen como testimonio de la tensión geopolítica que marca la primera mitad del siglo XX.

El enclave es actualmente un espacio desde donde se contemplan más de 3.000 años de historia y belleza natural del Mediterráneo. Además, posee un mirador en su cima y la atraviesan varios senderos que son aprovechados por paseantes y excursionistas.

