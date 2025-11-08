Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rincones escondidos

El pueblo más alto de Catalunya tiene un encanto especial: un núcleo medieval con iglesia románica y es ideal para practicar senderismo

El municipio cuenta con poco más de 100 habitantes y 1.500 metros de altitud 

Historia, ruinas y leyendas: descubre los 5 pueblos abandonados más sorprendentes de Catalunya

Descubre una ruta mágica en Catalunya: ideal para hacer este otoño

Meranges (Baixa Cerdanya, Girona).

Meranges (Baixa Cerdanya, Girona). / Salvador Dalmau / Flickr

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya no solo presume por su cultura, lengua o gastronomía, sino también a nivel geográfico: desde playas y ciudades históricas hasta pequeñas joyas escondidas entre montañas, la comunidad autónoma guarda miles de rincones mágicos que no pasan desapercibidos.

Uno de ellos es el municipio situado a mayor altitud de toda la comunidad, un destino perfecto para perderse entre naturaleza, silencio y vistas que parecen tocar el cielo.

Entorno natural excepcional

Para encontrar este pequeño pueblo, hay que desplazarse unas dos horas en coche desde Barcelona hacia la frontera de la provincia de Girona con Francia y Andorra.

Núria Picas y Judit Mascó paseando por la Cerdanya

Paisaje de la Cerdanya. / TV-3

Allí, en la comarca de la Cerdanya (Girona) y a 20 minutos de Bellver de Cerdanya, se encuentra Meranges, localidad que, con sus 1.539 metros de altitud según el Idescat, es la más alta de toda Catalunya

El municipio, de tan solo 111 habitantes repartidos entre sus 37km2, destaca por su entorno natural excepcional, protegido por la reserva de la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, un espacio natural de alta montaña. 

Rutas de senderismo

De hecho, la localidad es un lugar ideal para practicar senderismo: en el mismo pueblo empieza un itinerario señalizado que lleva al refugio de Malniu, un lugar precioso lleno de rincones verdes y pinos centenarios.

Prados en la Cerdanya. Es el terreno con una mayor retención de carbono en la capa superficial.

Prados en la Cerdanya. / EL PERIÓDICO

Desde el refugio de Malniu, también sale otro itinerario que lleva a la cima del Puigpedrós, el pico más alto de la Cerdanya donde se pueden disfrutar de unas vistas panorámicas increíbles de los Pirineos

Núcleo medieval

Además de los deportes de montaña, Meranges y su casco histórico también son dignos de visitar. El patrimonio cultural ofrece posibilidades interesantes, como la iglesia de Sant Sadurní, un templo románico del siglo XI

En este mismo pueblo se encuentran la capilla de Sant Antoni, los restos de un molino viejo y el Museu de l’Esclop -zueco en castellano-, ya que Meranges acogió a los últimos fabricantes de este tipo de zapato

Asimismo, el patrimonio arquitectónico medieval del núcleo de la ciudad está muy bien conservado, gracias a las constantes reformas que se han ido aplicando a las viviendas y las calles del pueblo. 

Vistas a los Pirineos

El municipio de Meranges tiene unos parajes naturales de gran belleza como el río Duran, la riera de Tartarès y los lagos de Malniu o de Engorgs.

Y es que los vecinos están de acuerdo en que vivir en Meranges es sumergirse en la tranquilidad y la belleza de un pequeño pueblo de alta montaña en la comarca de la Cerdanya. Ofrece un estilo de vida pausado, rodeado de naturaleza virgen, bosques y espectaculares vistas a los Pirineos

Sus casas de piedra, el ambiente acogedor de sus escasos habitantes y la cercanía a parajes únicos convierten a este pueblo en un refugio ideal para quienes buscan desconectar del ajetreo urbano y disfrutar de la vida rural. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  2. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  3. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  4. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  5. Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
  6. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

El pueblo más alto de Catalunya tiene un encanto especial: un núcleo medieval con iglesia románica y es ideal para practicar senderismo

El pueblo más alto de Catalunya tiene un encanto especial: un núcleo medieval con iglesia románica y es ideal para practicar senderismo

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”

El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”

Muere Lee Tamahori, director de James Bond, a los 75 años

Muere Lee Tamahori, director de James Bond, a los 75 años

Viajar a Japón será más caro: los visados suben de precio a partir de esta fecha

Viajar a Japón será más caro: los visados suben de precio a partir de esta fecha

El recorte de la capacidad en aeropuertos de EEUU deja más de 1.700 vuelos cancelados

El recorte de la capacidad en aeropuertos de EEUU deja más de 1.700 vuelos cancelados

Jeremy Irons, actor de doblaje de Scar en 'El rey león' original: "Me enfadé muchísimo al ver la película..."

Jeremy Irons, actor de doblaje de Scar en 'El rey león' original: "Me enfadé muchísimo al ver la película..."

Dos que cabalgan mal

Dos que cabalgan mal