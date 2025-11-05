Descubre un increíble parque natural en Catalunya: no te lo puedes perder en otoño

Catalunya destaca en gran parte por sus maravillosos paisajes naturales repletos de frondosos árboles y colores brillantes.

Y es que cualquiera que visite la comunidad autónoma se queda anonadado con su variedad paisajística: desde sus 101 playas con bandera azul, pasando por sus montañas y valles, Catalunya no deja indiferente a nadie.

Además, el territorio cuenta con 20 parques naturales, distribuidos en las cuatro provincias, que forman parte de una red de 165 espacios naturales protegidos.

Ocupa tres provincias catalanas

Estos parques son de especial interés por su valor ecológico y se pueden visitar, aunque existen áreas o senderos específicos con acceso restringido o prohibido.

Uno de estos bonitos parques es el Parc Natural de Cadí-Moixeró, un espacio protegido situado entre las comarcas del Berguedà (Barcelona), Alt Urgell (Lleida) y la Cerdanya (Lleida y Girona).

Las dos grandes cordilleras del Cadí y el Moixeró forman una impresionante barrera montañosa y son punto de unión entre el Prepirineo y el Pirineo.

Se viste de tonos ocres

El parque acoge, además de una gran biodiversidad, lugares de una belleza y un atractivo especial. Su geología supera los 500 millones de años y alberga más de 1.400 especies vegetales.

Es el segundo parque más grande de Catalunya -solo por debajo del Parc Natural de L'Alt Pirineu- y alberga alrededor de 15 rutas por las que disfrutar de sus vistas a las montañas del Pedraforca, La Tosa y el Puigllançada.

Además, en otoño el paisaje de hayas, pinos y prados alpinos se viste de tonos ocres, que aportan una belleza inusual y embriagadora.

Una ruta de dos días

Una de las rutas con las que disfrutar de la naturaleza es la Ruta dels Segadors, aunque solo es apta para los más valientes: el recorrido tiene una extensión de 29 km entre la vertiente del Cadí y la Cerdanya, con alrededor de siete y nueve horas de marcha.

También existe la opción de realizar el itinerario en dos días, ya que el refugio Cèsar August Torras permite pernoctar y reemprender el camino al día siguiente.

La Ruta dels Segadors comienza en Gósol -el único pueblo leridano del Berguedà- saliendo por la calle de la Cerdanya en dirección a Font Terrers para llegar al Collell y al Coll de les Bassotes. El camino está bien señalizado hasta que llega a su fin en el municipio de Bellver de Cerdanya, en Lleida.

La normativa del parque

Aun así, antes de acceder al parque se deben tener en cuenta sus normas y restricciones: