El lugar a tan solo 75km de Barcelona donde se hablan más de 50 idiomas

España se consolida como uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, durante la primera mitad del 2025 el país se ha posicionado como el segundo más visitado del mundo, con 83,7 millones de turistas, solo superado por Francia y por delante de Estados Unidos.

Dentro del territorio, Catalunya ocupa el primer puesto en número de visitantes: según el Idescat, en el año 2024 el número de turistas aumentó un 9,7% respecto al año 2023, y se situó en 19,9 millones.

De estos, 8,5 millones eligieron como destino la Costa Brava, especialmente su capital, Lloret de Mar, situada en La Selva.

El ‘boom’ en los 90

Y es que en 2024, la localidad costera acogió más de un millón de viajeros, lo que la convirtió en el municipio más visitado de la Costa Brava y de Girona, y el principal destino para el turismo internacional. El 74% de estos visitantes llegan de fuera de España y provienen, sobre todo, de Francia.

De hecho, el turismo en Lloret de Mar se empieza a internacionalizar a partir de 1950 y, además, es a partir de ese momento cuando comienzan a llegar personas de toda España para dedicarse al sector servicios, debido a la alta demanda.

En plena década de 1990, Lloret de Mar empezó a recibir un número creciente de personas llegadas de fuera, muchas de ellas atraídas por las oportunidades laborales que ofrecía el turismo y el sector servicios.

Lugar de segunda residencia

Con el tiempo, no solo llegaron trabajadores temporales, sino también familias que decidieron establecerse de forma permanente en el municipio.

La buena ubicación de Lloret -cerca de Barcelona, bien comunicada y en una zona costera con gran actividad económica- facilitó esta llegada constante de población extranjera.

Además, el municipio se convirtió en un lugar habitual de segunda residencia para personas de otros países, sobre todo europeos, que buscaban pasar temporadas o retirarse cerca del mar.

Más de 110 nacionalidades

Como resultado de este proceso, hoy en día conviven en Lloret de Mar más de 110 nacionalidades distintas y se hablan más de 50 idiomas. De hecho, de los más de 43.000 habitantes que tiene Lloret de Mar, alrededor de 17.000 son extranjeros, según explica a este diario Elisabeth Keegan, gerente de Lloret Turisme en el Ayuntamiento.

La mayoría de estas personas, según datos del Idescat, provienen de Ucrania (15,46%), Rusia (15,1%) e India (7,55%).

También destacan otras nacionalidades minoritarias como Kirguistán, con seis personas censadas, o Mauritania y Palestina, con tres personas de cada territorio.

Gran oferta gastronómica

Y es que esta diversidad se ha ido consolidando con los años y ahora forma parte de la realidad cotidiana del municipio, convirtiéndolo en "un sitio muy abierto, muy diverso y muy inclusivo", en palabras de Keegan.

Esto se ve reflejado en la gran oferta gastronómica que ofrece el municipio, que mezcla la comida tradicional catalana con la comida internacional.