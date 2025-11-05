Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividad familiar

Excursión genial a un paso de L'Hospitalet para disfrutar de la naturaleza

"¡Nos encantan los pasteles de Irina!": una de las pastelerías de L'Hospitalet con mejores reseñas en Google

"Un oasis verde en el corazón de la ciudad": el parque de L'Hospitalet en el que alucinarán tus hijos

"Sublime y exquisito": los cumplidos al mejor restaurante de L'Hospitalet según Tripadvisor

Parque del Montnegre

Parque del Montnegre / Archivo

Neus Castellet

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Siempre es buen momento para hacer alguna escapada fácil en familia. Sabemos que tampoco apetece irse muy lejos de casa, por lo que a tan solo 40 minutos en coche desde L'Hospitalet, traemos una excursión fácil y bonita para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de la naturaleza.

"Un oasis verde en el corazón de la ciudad": el parque de L'Hospitalet en el que alucinarán tus hijos

"Un oasis verde en el corazón de la ciudad": el parque de L'Hospitalet en el que alucinarán tus hijos

Los niños solamente necesitan estar rodeados de naturaleza para pasarlo bien, así que una ruta de unos 2 quilómetros y medio en forma circular es ideal para que puedan disfrutar y, sobre todo, cansarse. En el parque del Montnegre i el Corredor encontramos numerosas rutas de este tipo y con diferentes niveles de dificultad.

A 40 minutos de L'Hospitalet

Esta excursión que mencionamos se trata de la del Circuito inclusivo alrededor del Turó de Bell-lloc. Es una ruta perfecta para pasear y no suele estar muy concurrida, sale desde la masía de Can Bosch y el río Sot del Far. Cuenta con caminos de tierra y es un lugar donde nos encontraremos en un entorno natural al 100%, y además, con aparcamiento en el lugar.

Desde este punto podemos acceder también a otros sitios de interés del parque del Montnegre, como la visita a los dólmenes de Can Bosch y de Pedra Gentil o la excursión a la Creu de Rupit.

"Un 10 en todo": los elogios al mejor restaurante de L'Hospitalet según Tripadvisor

"Un 10 en todo": los elogios al mejor restaurante de L'Hospitalet según Tripadvisor

El parc del Montnegre i el Corredor

El parc del Montnegre i el Corredor es un parque natural situado en la provincia de Barcelona, entre las comarcas del Maresme y el Vallès Oriental. Su extensión aproximada es de 15.000 hectáreas y es un lugar ideal para acudir en familia o para una escapada rural con amigos, pues se encuentra muy cerca de las principales ciudades de la provincia y es un entorno en el que más del 95% de la superficie es forestal.

El parque además tiene un contenido histórico muy rico, ya que en su interior hay construcciones milenarias de dólmenes, como hemos mencionado antes. Se calcula que estas construcciones podrían tener más de 5.000 años y nunca se ha conseguido averiguar como llegaron hasta ahí. Sin duda, un argumento más para visitar el parque del Montnegre i el Corredor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  2. Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
  3. La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
  4. La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
  5. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  6. El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año
  7. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  8. LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel

¿Qué supermercados están abiertos durante el puente de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas

¿Qué supermercados están abiertos durante el puente de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas

¿Qué centros comerciales están abiertos durante el puente de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?

¿Qué centros comerciales están abiertos durante el puente de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?

Los 10 momentos que marcan la historia del Parlament desde su primera sesión constitutiva

Los 10 momentos que marcan la historia del Parlament desde su primera sesión constitutiva

DIRECTO | Bélgica mantiene su rechazo al uso de activos rusos pese a presiones de Alemania y la UE

DIRECTO | Bélgica mantiene su rechazo al uso de activos rusos pese a presiones de Alemania y la UE

DIRECTO | El virus de peste porcina de Barcelona podría haber sido creado en un laboratorio

DIRECTO | El virus de peste porcina de Barcelona podría haber sido creado en un laboratorio

¿Dónde se podrá ver Eurovisión 2026 en España?

¿Dónde se podrá ver Eurovisión 2026 en España?

Presionín y Señor Pase Bueno

Presionín y Señor Pase Bueno

El virus de peste porcina detectado en Cerdanyola es “muy similar” al usado en infecciones experimentales de laboratorio