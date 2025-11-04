Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rincones escondidos

Así es el pueblo más alto de Catalunya: cómo llegar y dónde se encuentra

El municipio cuenta con poco más de 100 habitantes y 1.500 metros de altitud 

Historia, ruinas y leyendas: descubre los 5 pueblos abandonados más sorprendentes de Catalunya

Descubre una ruta mágica en Catalunya: ideal para hacer este otoño

Meranges (Baixa Cerdanya, Girona).

Meranges (Baixa Cerdanya, Girona). / Salvador Dalmau / Flickr

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya no solo presume por su cultura, lengua o gastronomía, sino también a nivel geográfico: desde playas y ciudades históricas hasta pequeñas joyas escondidas entre montañas, la comunidad autónoma guarda miles de rincones mágicos que no pasan desapercibidos.

Uno de ellos es el municipio situado a mayor altitud de toda la comunidad, un destino perfecto para perderse entre naturaleza, silencio y vistas que parecen tocar el cielo.

Entorno natural excepcional

Para encontrar este pequeño pueblo, hay que desplazarse unas dos horas en coche desde Barcelona hacia la frontera de la provincia de Girona con Francia y Andorra.

Allí, en la comarca de la Baixa Cerdanya (Girona) y a 20 minutos de Bellver de Cerdanya, se encuentra Meranges, localidad que, con sus 1.539 metros de altitud según el Idescat, es la más alta de toda Catalunya

El municipio, de tan solo 111 habitantes repartidos entre sus 37km2, destaca por su entorno natural excepcional, protegido por la reserva de la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, un espacio natural de alta montaña. 

Rutas de senderismo

De hecho, la localidad es un lugar ideal para practicar senderismo: en el mismo pueblo empieza un itinerario señalizado que lleva al refugio de Malniu, un lugar precioso lleno de rincones verdes y pinos centenarios

Desde el refugio de Malniu, también sale otro itinerario que lleva a la cima del Puigpedrós, el pico más alto de la Cerdanya donde se pueden disfrutar de unas vistas panorámicas increíbles de los Pirineos

Núcleo medieval

Además de los deportes de montaña, Meranges y su casco histórico también son dignos de visitar. El patrimonio cultural ofrece posibilidades interesantes, como la iglesia de Sant Sadurní, un templo románico del siglo XI

En este mismo pueblo se encuentran la capilla de Sant Antoni, los restos de un molino viejo y el Museu de l’Esclop -zueco en castellano-, ya que Meranges acogió a los últimos fabricantes de este tipo de zapato

Asimismo, el patrimonio arquitectónico medieval del núcleo de la ciudad está muy bien conservado, gracias a las constantes reformas que se han ido aplicando a las viviendas y las calles del pueblo. 

Vistas a los Pirineos

El municipio de Meranges tiene unos parajes naturales de gran belleza como el río Duran, la riera de Tartarès y los lagos de Malniu o de Engorgs.

Y es que los vecinos están de acuerdo en que vivir en Meranges es sumergirse en la tranquilidad y la belleza de un pequeño pueblo de alta montaña en la comarca de la Cerdanya. Ofrece un estilo de vida pausado, rodeado de naturaleza virgen, bosques y espectaculares vistas a los Pirineos

Sus casas de piedra, el ambiente acogedor de sus escasos habitantes y la cercanía a parajes únicos convierten a este pueblo en un refugio ideal para quienes buscan desconectar del ajetreo urbano y disfrutar de la vida rural. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
  4. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
  5. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  6. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  7. Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  8. Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro

Así es el pueblo más alto de Catalunya: cómo llegar y dónde se encuentra

Así es el pueblo más alto de Catalunya: cómo llegar y dónde se encuentra

Crean un índice matemático que predice la consciencia en humanos y máquinas

Crean un índice matemático que predice la consciencia en humanos y máquinas

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Así confirma Huawei su apuesta por una Europa más sostenible e inteligente

Así confirma Huawei su apuesta por una Europa más sostenible e inteligente

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Acaba el culebrón de la cafetería del hospital de Vilanova: amplían el horario y el Ayuntamiento permanece en el Consorci Sanitari comarcal

Acaba el culebrón de la cafetería del hospital de Vilanova: amplían el horario y el Ayuntamiento permanece en el Consorci Sanitari comarcal

Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

El príncipe Guillermo sorprende con sus habilidades para jugar al voley playa en Brasil

El príncipe Guillermo sorprende con sus habilidades para jugar al voley playa en Brasil