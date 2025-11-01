Los vecinos optan por no cambiar el nombre "de claras reminiscencias franquistas" a una plaza de Girona

Los propietarios de las viviendas y locales de la plaza Poeta Marquina han optado por no cambiar el nombre del espacio en la consulta que llevó a cabo el Ayuntamiento de Girona a lo largo de la semana pasada. De los 222 propietarios con derecho a voto, solo una cincuentena participaron. 34 se decantaron por mantener el nombre actual de la plaza, mientras que dieciséis apostaron por renombrarla como plaza del Carril, su nombre histórico.

El teniente de alcaldía y concejal de Transición Ecológica y Área Urbana, Sergi Font, ha asegurado que el resultado ha sido “muy claro”. Ahora, sin embargo, será la Comisión del Nomenclátor la que tenga la última palabra para decidir si se cambia el nombre de la plaza. “La comisión tendría la capacidad para poder decidirlo”, ha dicho Font, aunque “la consulta ha sido bastante clara”.

El objetivo del Ayuntamiento con el cambio de nombre era cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Por ejemplo, en el verano de 2024 se retiraron cinco placas y una cruz del Cementerio Viejo, y en los últimos meses se han ido retirando una treintena de placas franquistas de distintos espacios de la ciudad. Además, el consistorio considera que Eduardo Marquina no tenía ninguna relación con la ciudad. Por ello, propuso cambiar el nombre por plaza del Carril, que es como se llamó el espacio en 1862, cuando el ferrocarril llegó a la ciudad. En 1943, tras la Guerra Civil, se estableció el nombre de plaza Poeta Marquina.

Participación baja

Font también ha lamentado la participación “relativamente baja” en la consulta, pese a que se habían puesto “todas las facilidades” a las personas que podían participar. La votación debía realizarse a través de una plataforma que requería “diferentes pasos para inscribirse”. El Ayuntamiento también abrió un punto en la Estació Jove donde se podía votar en esta misma plataforma “de forma acompañada”. Por este método participaron en la consulta una veintena de personas.

El concejal ha planteado dos opciones para explicar esta baja participación. Por un lado, que no hubiera habido “interés suficiente en el tema” y, por otro, “las dificultades que hayan podido encontrar las personas para poder participar”. No obstante, ha remarcado que se habían dado cinco días para votar.

Con el resultado de la votación, que no ha prosperado, se ha “perdido la oportunidad de retirar un nombre de claras reminiscencias franquistas”, ha lamentado Font, quien ha recordado que Eduardo Marquina fue un poeta comprometido con el bando franquista durante la Guerra Civil y durante la dictadura. “Obligaba a escritores y gente de la cultura a adscribirse a los valores del movimiento”, ha criticado.

Los vecinos lo tienen claro

Durante los últimos días de votación circularon diferentes escritos por la plaza Poeta Marquina que incentivaban a los propietarios a no cambiar el nombre. Por un lado, el documento aseguraba que los vecinos no habían pedido el cambio de nombre y que era “mejor dedicar dinero y esfuerzo a la limpieza y la seguridad de la plaza”. Además, también se indicaba que votando que no se ahorrarían tener que tramitar distintos documentos, como el cambio de dirección de la luz, el agua o el gas, los contratos de arrendamiento o los seguros.

En este sentido, Font dejó claro la semana pasada que “a efectos prácticos, ningún propietario tendría que hacer nada” si finalmente se sigue adelante con el cambio de nombre. Recalcó que no tendrían que “cambiar nada” en cuanto a documentos o papeles, porque “de entrada convivirían los dos nombres” (Poeta Marquina y Carril).

La Comisión del Nomenclátor

El concejal ha señalado que, “antes de que acabe el año”, se reunirá la comisión para tomar la decisión y decidir si se lleva a votación al pleno. La Comisión del Nomenclátor está formada por varias personas. El alcalde, Lluc Salellas, actúa como presidente en la reunión, mientras que también forma parte de ella el concejal al que recaen las responsabilidades de la Unidad Municipal de Análisis del Territorio (UMAT), que actualmente es Sergi Font. También la integran un representante de cada grupo municipal con representación en el Ayuntamiento, así como el secretario del consistorio o el funcionario en quien delegue. Además, participan representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales, el cronista de la ciudad y distintos técnicos municipales.